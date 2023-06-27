Пермские депутаты одобрили траты на отдых детей из ЛДНР

На отдых детей из ЛДНР пермские власти выделили дополнительные средства
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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, игровая площадка, летний отдых, качели
На отдых ребят выделили 1,2 млн рублей Фото:

Депутаты Пермской гордумы одобрили расходы на мероприятия «Пермские каникулы» для детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал замглавы администрации Перми Алексей Грибанов, до 1 сентября в город приедут 50 ребят от 11 до 16 лет. На их отдых из резервного фонда выделяется 1 млн 249 тысяч рублей.

«Смена будет 21 день. Планируется прибытие 50 детей. Предусмотрено трехразовое питание и насыщенная программа. Будет затрачено 1 млн 249 тысяч рублей. Власти также решили расширить список территорий откуда могут приехать дети — это не только ДНР, но и ЛНР, Запорожье и Херсонская область», — передает корреспондент URA.RU слова Грибанова.

Дети из новых российских регионов приезжают в Пермский край постоянно. Так, группу, прибывшую в конце мая из Северодонецка Луганской народной республики, встречал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, этим летом в регион приедут около 300 детей из ЛНР.

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Депутаты Пермской гордумы одобрили расходы на мероприятия «Пермские каникулы» для детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал замглавы администрации Перми Алексей Грибанов, до 1 сентября в город приедут 50 ребят от 11 до 16 лет. На их отдых из резервного фонда выделяется 1 млн 249 тысяч рублей. «Смена будет 21 день. Планируется прибытие 50 детей. Предусмотрено трехразовое питание и насыщенная программа. Будет затрачено 1 млн 249 тысяч рублей. Власти также решили расширить список территорий откуда могут приехать дети — это не только ДНР, но и ЛНР, Запорожье и Херсонская область», — передает корреспондент URA.RU слова Грибанова. Дети из новых российских регионов приезжают в Пермский край постоянно. Так, группу, прибывшую в конце мая из Северодонецка Луганской народной республики, встречал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, этим летом в регион приедут около 300 детей из ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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