Пермские депутаты одобрили траты на отдых детей из ЛДНР

На отдых детей из ЛДНР пермские власти выделили дополнительные средства

27 июня 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

На отдых ребят выделили 1,2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Пермской гордумы одобрили расходы на мероприятия «Пермские каникулы» для детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал замглавы администрации Перми Алексей Грибанов, до 1 сентября в город приедут 50 ребят от 11 до 16 лет. На их отдых из резервного фонда выделяется 1 млн 249 тысяч рублей. «Смена будет 21 день. Планируется прибытие 50 детей. Предусмотрено трехразовое питание и насыщенная программа. Будет затрачено 1 млн 249 тысяч рублей. Власти также решили расширить список территорий откуда могут приехать дети — это не только ДНР, но и ЛНР, Запорожье и Херсонская область», — передает корреспондент URA.RU слова Грибанова. Дети из новых российских регионов приезжают в Пермский край постоянно. Так, группу, прибывшую в конце мая из Северодонецка Луганской народной республики, встречал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, этим летом в регион приедут около 300 детей из ЛНР.

Депутаты Пермской гордумы одобрили расходы на мероприятия «Пермские каникулы» для детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал замглавы администрации Перми Алексей Грибанов, до 1 сентября в город приедут 50 ребят от 11 до 16 лет. На их отдых из резервного фонда выделяется 1 млн 249 тысяч рублей. «Смена будет 21 день. Планируется прибытие 50 детей. Предусмотрено трехразовое питание и насыщенная программа. Будет затрачено 1 млн 249 тысяч рублей. Власти также решили расширить список территорий откуда могут приехать дети — это не только ДНР, но и ЛНР, Запорожье и Херсонская область», — передает корреспондент URA.RU слова Грибанова. Дети из новых российских регионов приезжают в Пермский край постоянно. Так, группу, прибывшую в конце мая из Северодонецка Луганской народной республики, встречал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, этим летом в регион приедут около 300 детей из ЛНР.