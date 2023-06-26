Ушедший в отставку мэр Перми Демкин простился с горожанами

27 июня 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин уже планирует свою работу на посту вице-премьера Фото: Сергей Русанов © URA.RU Алексей Демкин, ушедший с поста главы Перми, опубликовал прощальный пост в соцсетях. В нем он подвел итоги своей работы и поблагодарил горожан. «Спасибо вам за то, что были рядом: поддерживали, радовались общим достижениям, критиковали. Важным принципом моей работы всегда была открытость для диалога. Я очень благодарен людям, которые обращались ко мне», — написал Демкин в соцсети «ВКонтакте». Бывший мэр отметил, что за последние годы город «стал более ухоженным, красивым, современным». Это, по его словам, заслуга «краевых и городских властей, депутатов, общественности». Как ранее рассказывало URA.RU, 27 июня депутаты гордумы приняли досрочную отставку Демкина с поста мэра. Он будет работать вице-премьером правительства Прикамья. Исполнять обязанности главы Перми с 28 июня начнет Ольга Андрианова, замруководителя мэрии.

Алексей Демкин, ушедший с поста главы Перми, опубликовал прощальный пост в соцсетях. В нем он подвел итоги своей работы и поблагодарил горожан. «Спасибо вам за то, что были рядом: поддерживали, радовались общим достижениям, критиковали. Важным принципом моей работы всегда была открытость для диалога. Я очень благодарен людям, которые обращались ко мне», — написал Демкин в соцсети «ВКонтакте». Бывший мэр отметил, что за последние годы город «стал более ухоженным, красивым, современным». Это, по его словам, заслуга «краевых и городских властей, депутатов, общественности». Как ранее рассказывало URA.RU, 27 июня депутаты гордумы приняли досрочную отставку Демкина с поста мэра. Он будет работать вице-премьером правительства Прикамья. Исполнять обязанности главы Перми с 28 июня начнет Ольга Андрианова, замруководителя мэрии.