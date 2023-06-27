Курганский боец рассказал, зачем натовские наемники приезжают воевать за Украину

Участник СВО из Кургана: натовские наемники едут на фронт, чтобы соревноваться с русскими

28 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Натовские наемники едут на фронт, чтобы соревноваться в военном деле с русскими Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Блогер» рассказал, что натовские наемники приезжают воевать в зону спецоперации на Украине, чтобы соревноваться с русскими. Многие из них готовы даже сами платить деньги за такую возможность, сообщил корреспонденту URA.RU участник боевых действий Александр Пылков. «Натовские наемники приезжают на фронт, чтобы потягаться с русскими солдатами в умении воевать. Едут доказывать, что они владеют оружием лучше наших. Причем бывает даже, что за это не им платят, а они сами готовы давать деньги за возможность посоревноваться с русскими», — сказал Пылков. Ранее URA.RU писало, что спецслужбы ВСУ предлагали курганцу деньги, чтобы он предал Родину. По словам участника спецоперации Александра Пылкова, ему готовы были заплатить 100 тысяч рублей, чтобы он назвал Россию агрессором.

Курганский боец с позывным «Блогер» рассказал, что натовские наемники приезжают воевать в зону спецоперации на Украине, чтобы соревноваться с русскими. Многие из них готовы даже сами платить деньги за такую возможность, сообщил корреспонденту URA.RU участник боевых действий Александр Пылков. «Натовские наемники приезжают на фронт, чтобы потягаться с русскими солдатами в умении воевать. Едут доказывать, что они владеют оружием лучше наших. Причем бывает даже, что за это не им платят, а они сами готовы давать деньги за возможность посоревноваться с русскими», — сказал Пылков. Ранее URA.RU писало, что спецслужбы ВСУ предлагали курганцу деньги, чтобы он предал Родину. По словам участника спецоперации Александра Пылкова, ему готовы были заплатить 100 тысяч рублей, чтобы он назвал Россию агрессором.