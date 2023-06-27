Лукашенко: большая часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь

27 июня 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» не будет принимать участие в охране российского ядерного оружия, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в Беларусь, уже находится на территории страны и охраняется российскими и белорусскими военными. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Большая часть ядерного оружия завезена в Беларусь», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие, так как это мероприятие непростое и требует опыта. Он подчеркнул, что за сохранность оружия персональную ответственность несет он сам, и что Беларусь достаточно способна обеспечить безопасность ядерного оружия вместе с российскими военными. Ранее стало известно, что Россия начнет размещать ядерное вооружение на территории Беларуси после необходимой подготовки 7—8 июля. В конце мая, две страны подписали соответствующие документы об этом. Глава Беларуси Александр Лукашенко лично обратился к президенту России с просьбой разместить ядерное оружие на территории его страны, подтвердив это в ходе общения с журналистами. На территории Беларуси будут размещены несколько хранилищ российского тактического ядерного оружия, передает RT.

Значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в Беларусь, уже находится на территории страны и охраняется российскими и белорусскими военными. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. «Большая часть ядерного оружия завезена в Беларусь», — передает слова Лукашенко «Белта». Он добавил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие, так как это мероприятие непростое и требует опыта. Он подчеркнул, что за сохранность оружия персональную ответственность несет он сам, и что Беларусь достаточно способна обеспечить безопасность ядерного оружия вместе с российскими военными. Ранее стало известно, что Россия начнет размещать ядерное вооружение на территории Беларуси после необходимой подготовки 7—8 июля. В конце мая, две страны подписали соответствующие документы об этом. Глава Беларуси Александр Лукашенко лично обратился к президенту России с просьбой разместить ядерное оружие на территории его страны, подтвердив это в ходе общения с журналистами. На территории Беларуси будут размещены несколько хранилищ российского тактического ядерного оружия, передает RT.