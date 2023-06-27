Во время проведения фестиваля «Да, Шеф», который пройдет под руководством знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, екатеринбуржцы смогут попробовать сеты в таких ресторанах как «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg, «Неизвестный», «Два деда» и другие. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля.
«Все сеты — от лучших шеф-поваров города: Михаила Аракелова („Шави Ломи“, Grand Buffet Ekaterinburg), Вадима Томилина („Неизвестный“), Юрия Самоделкина („Пако“), Руслана Шахматова („ВЫСОТА 5642“), Дмитрия Пупышева („Угли“), Павла Юшкова („Два деда“), Александра Драницы (Public) и других», — рассказали в пресс-службе фестиваля. Все сеты будут идти по фиксированной цене.
Екатеринбуржцы смогут попробовать винегрет с груздями и кремом из чусовского хлеба, щучьи пельмени с икрой, кролика, томленного в домашней сметане и многое другое. Также посетители выберут победителя — его определят по итогам народного голосования и решением профессионального жюри. Лучшего шеф-повара назовут на закрытии фестиваля — 23 июля, приз победителю вручит Ивлев.
Ранее стало известно, что с 1 по 23 июля в рамках фестиваля «Да, Шеф» екатеринбургские рестораны представят сеты на тему «Локальные продукты Урала». Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 июля в рамках празднования 300-летия города. Также, помимо знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, на фестивале ждут группу «Браво».
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