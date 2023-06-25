Организаторы раскрыли, кто выступит на фестивале шефа Ивлева в Екатеринбурге

На фестивале «Да, шеф» в Екатеринбурге выступит группа «Браво»

26 июня 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Последний раз группа «Браво» приезжала в 2022 году на «Ночь музыки» Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Организаторы гастрономического фестиваля «Да, шеф», который впервые пройдет в июле в Екатеринбурге, приоткрыли завесу тайны и анонсировали хэдлайнера мероприятия. Помимо знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, на фестивале выступит группа «Браво». «В этом году жители Екатеринбурга будут зажигать под хиты московской группы „Браво“, которая давно не нуждается в представлении, ведь их песни знает наизусть вся страна», — сообщают организаторы в социальных сетях. Группы исполнит хиты на главной сцене парка Маяковского. Хэдлайнеры выступят 22 июля в 21:00. Вход для всех желающих бесплатный. Ранее организаторы фестиваля «Да, шеф» анонсировали, что, помимо Ивлева, стоит ожидать приезда музыкальных исполнителей. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 июля в рамках празднования 300-летия города. В программу фестиваля включили битву кулинаров, где в финале победитель сразится с шеф-поваром Константином Ивлевым.

Организаторы гастрономического фестиваля «Да, шеф», который впервые пройдет в июле в Екатеринбурге, приоткрыли завесу тайны и анонсировали хэдлайнера мероприятия. Помимо знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, на фестивале выступит группа «Браво». «В этом году жители Екатеринбурга будут зажигать под хиты московской группы „Браво“, которая давно не нуждается в представлении, ведь их песни знает наизусть вся страна», — сообщают организаторы в социальных сетях. Группы исполнит хиты на главной сцене парка Маяковского. Хэдлайнеры выступят 22 июля в 21:00. Вход для всех желающих бесплатный. Ранее организаторы фестиваля «Да, шеф» анонсировали, что, помимо Ивлева, стоит ожидать приезда музыкальных исполнителей. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 июля в рамках празднования 300-летия города. В программу фестиваля включили битву кулинаров, где в финале победитель сразится с шеф-поваром Константином Ивлевым.