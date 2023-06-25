25 июня 2023

Организаторы раскрыли, кто выступит на фестивале шефа Ивлева в Екатеринбурге

На фестивале «Да, шеф» в Екатеринбурге выступит группа «Браво»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
Последний раз группа «Браво» приезжала в 2022 году на «Ночь музыки» Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Организаторы гастрономического фестиваля «Да, шеф», который впервые пройдет в июле в Екатеринбурге, приоткрыли завесу тайны и анонсировали хэдлайнера мероприятия. Помимо знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, на фестивале выступит группа «Браво».

«В этом году жители Екатеринбурга будут зажигать под хиты московской группы „Браво“, которая давно не нуждается в представлении, ведь их песни знает наизусть вся страна», — сообщают организаторы в социальных сетях. Группы исполнит хиты на главной сцене парка Маяковского.

Хэдлайнеры выступят 22 июля в 21:00. Вход для всех желающих бесплатный.

Ранее организаторы фестиваля «Да, шеф» анонсировали, что, помимо Ивлева, стоит ожидать приезда музыкальных исполнителей. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 июля в рамках празднования 300-летия города. В программу фестиваля включили битву кулинаров, где в финале победитель сразится с шеф-поваром Константином Ивлевым.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы гастрономического фестиваля «Да, шеф», который впервые пройдет в июле в Екатеринбурге, приоткрыли завесу тайны и анонсировали хэдлайнера мероприятия. Помимо знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, на фестивале выступит группа «Браво». «В этом году жители Екатеринбурга будут зажигать под хиты московской группы „Браво“, которая давно не нуждается в представлении, ведь их песни знает наизусть вся страна», — сообщают организаторы в социальных сетях. Группы исполнит хиты на главной сцене парка Маяковского. Хэдлайнеры выступят 22 июля в 21:00. Вход для всех желающих бесплатный. Ранее организаторы фестиваля «Да, шеф» анонсировали, что, помимо Ивлева, стоит ожидать приезда музыкальных исполнителей. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 июля в рамках празднования 300-летия города. В программу фестиваля включили битву кулинаров, где в финале победитель сразится с шеф-поваром Константином Ивлевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...