Губернатор Куйвашев дал важную установку по 300-летию Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга сверстали программу 300-летия и пригласили звездного повара Ивлева

Юбилейный день рождения Екатеринбурга должен пройти на высоком уровне, надеются власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

На заседании комитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга губернатор Евгений Куйвашев нацелил всех причастных на то, чтобы провести юбилей на самом высоком уровне. Празднование растянется на неделю, мероприятия пройдут на нескольких площадках. В том числе в парке Маяковского, куда приедет известный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

«До торжества остались считанные месяцы, и это время нужно использовать максимально эффективно — завершить масштабные и долгосрочные проекты, окончательно определиться с праздничной программой. Этот год должен стать особенным в истории Екатеринбурга, запомниться яркими событиями», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, отметил, что программа празднования 300-летия уже сверстана и включает в себя не только различные мероприятия, но и план визуального оформления города. Из ярких мероприятий, которые растянутся на неделю с 12 по 19 августа, — открытие в парке Маяковского летней эстрады, поручение по реконструкции которой давал губернатор.

Там выступит Уральский академический филармонический оркестр и маэстро Валерий Гергиев. Другое яркое событие в парке — двухдневный фестиваль «Да, шеф!» с участием основателя кулинарного направления «Новая Русская Кухня», телеведущего Константина Ивлева. Полную программу мероприятий к 300-летию Екатеринбурга чиновники презентовали ранее.