Опекуна пропавшего в Екатеринбурге мальчика уличили в издевательствах над ребенком

27 июня 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

По словам бывшего воспитанника, мальчика могли запугать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Опекун Вероника Наумова, у которой двое суток назад пропал шестилетний Далер Бобиев, запирала малыша в подвале, била электрошокером и держала в холодной воде. Об этом рассказал бывший воспитанник Наумовой Даниил Егольников. «Все это время Вероника обращалась с ним жестоко, постоянно срывалась на него. Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать», — пояснил E1.RU молодой человек, который сбежал из семьи полтора года назад. Он уточнил, что ребенок раздражал опекуна всем. Также Даниил пояснил, что Далер очень боялся Наумову, потому во всем ее слушался. «Далер никогда не уходил из дома, он был запуган. Никто из детей не скажет, что на самом деле происходит дома, потому что им тоже страшно», — уточнил бывший воспитанник. Шестилетний Далер Бобиев, который страдает психическим расстройством, пропал 26 июня в Екатеринбурге. Добровольцы ищут его уже вторые сутки, им помогает около 300 полицейских. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи ребенка.

Опекун Вероника Наумова, у которой двое суток назад пропал шестилетний Далер Бобиев, запирала малыша в подвале, била электрошокером и держала в холодной воде. Об этом рассказал бывший воспитанник Наумовой Даниил Егольников. «Все это время Вероника обращалась с ним жестоко, постоянно срывалась на него. Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать», — пояснил E1.RU молодой человек, который сбежал из семьи полтора года назад. Он уточнил, что ребенок раздражал опекуна всем. Также Даниил пояснил, что Далер очень боялся Наумову, потому во всем ее слушался. «Далер никогда не уходил из дома, он был запуган. Никто из детей не скажет, что на самом деле происходит дома, потому что им тоже страшно», — уточнил бывший воспитанник. Шестилетний Далер Бобиев, который страдает психическим расстройством, пропал 26 июня в Екатеринбурге. Добровольцы ищут его уже вторые сутки, им помогает около 300 полицейских. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» из-за пропажи ребенка.