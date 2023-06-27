Экс-депутат Харькова назвал сложные для России точки в обороне ВСУ

Экс-депутат Кеворкян: Харьков является городом-крепостью у ВСУ

28 июня 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

На харьковском направлении ВСУ могли создать эшелонированные линии обороны, считает Константин Кеворкян Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время харьковского наступления ВСУ могли создать вторую эшелонированную линию обороны вдоль реки Старый Оскол, в укрепрайонах Чугуев, Купянск, Балаклея, поселке Двуречная. За ней российскую армию ждет встреча с городом-крепостью Харьковом. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Надо думать, что наша разведка располагает какими-то более серьезными оперативными данными, нежели мы, но логично предположить, что за то время, которое прошло после, так называемого, харьковского наступления ВСУ, там была создана эшелонированная линия обороны. Во-первых, вдоль реки Старый Оскол. Второе, опираясь на некоторые укрепленные города вроде Чугуева, того же Купянска, Балаклея, поселка Двуречная. Соответственно, эти населенные пункты, какие-то связывающие их элементы — дороги, высоты, леса, конечно, должны иметь запасную фортификацию, которую мы и называем второй линией. Существует ли за ней третья? Нам сложно предположить, но сам город Харьков очень сильно укреплен и вполне может считаться огромной крепостью, имеющей оборонное значение для киевского режима», — объяснил Константин Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета подчеркнул, что административный центр области может стать серьезной преградой для российских войск. «Харьков — это город, который в три раза больше Мариуполя. Он имеет не только огромные промышленные предприятия, но и метрополитен с тридцатью станциями метро, большое количество военных частей, высотную застройку, которое все, как показывают бои в Мариуполе, в Бахмуте (Артемовск, ДНР), становится узлами обороны», — добавил Кеворкян. По словам собеседника агентства, освобождение Харькова и всей области поможет российским войскам отодвинуть линию фронта от приграничных городов РФ. «Пока не будет освобожден Харьков и Харьковский регион, мы не можем говорить о безопасности Белгорода, если мы не хотим, чтобы он превратился в то, чем стало сегодня Шебекино. Замечательный город, который превратился в город-призрак. Обезопасить пределы Российской Федерации можно, как справедливо заметил президент РФ Владимир Путин, только отодвинув линию фронта на безопасное расстояние», — подытожил он. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ на Купянском направлении (Харьковская область) оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные. Киев усиливает вторую линию обороны за счет территориальной обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время харьковского наступления ВСУ могли создать вторую эшелонированную линию обороны вдоль реки Старый Оскол, в укрепрайонах Чугуев, Купянск, Балаклея, поселке Двуречная. За ней российскую армию ждет встреча с городом-крепостью Харьковом. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Надо думать, что наша разведка располагает какими-то более серьезными оперативными данными, нежели мы, но логично предположить, что за то время, которое прошло после, так называемого, харьковского наступления ВСУ, там была создана эшелонированная линия обороны. Во-первых, вдоль реки Старый Оскол. Второе, опираясь на некоторые укрепленные города вроде Чугуева, того же Купянска, Балаклея, поселка Двуречная. Соответственно, эти населенные пункты, какие-то связывающие их элементы — дороги, высоты, леса, конечно, должны иметь запасную фортификацию, которую мы и называем второй линией. Существует ли за ней третья? Нам сложно предположить, но сам город Харьков очень сильно укреплен и вполне может считаться огромной крепостью, имеющей оборонное значение для киевского режима», — объяснил Константин Кеворкян. Экс-депутат Харьковского горсовета подчеркнул, что административный центр области может стать серьезной преградой для российских войск. «Харьков — это город, который в три раза больше Мариуполя. Он имеет не только огромные промышленные предприятия, но и метрополитен с тридцатью станциями метро, большое количество военных частей, высотную застройку, которое все, как показывают бои в Мариуполе, в Бахмуте (Артемовск, ДНР), становится узлами обороны», — добавил Кеворкян. По словам собеседника агентства, освобождение Харькова и всей области поможет российским войскам отодвинуть линию фронта от приграничных городов РФ. «Пока не будет освобожден Харьков и Харьковский регион, мы не можем говорить о безопасности Белгорода, если мы не хотим, чтобы он превратился в то, чем стало сегодня Шебекино. Замечательный город, который превратился в город-призрак. Обезопасить пределы Российской Федерации можно, как справедливо заметил президент РФ Владимир Путин, только отодвинув линию фронта на безопасное расстояние», — подытожил он. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ на Купянском направлении (Харьковская область) оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные. Киев усиливает вторую линию обороны за счет территориальной обороны.