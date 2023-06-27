Экс-депутат Харькова назвал сложные для России точки в обороне ВСУ

Во время харьковского наступления ВСУ могли создать вторую эшелонированную линию обороны вдоль реки Старый Оскол, в укрепрайонах Чугуев, Купянск, Балаклея, поселке Двуречная. За ней российскую армию ждет встреча с городом-крепостью Харьковом. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян.
«Надо думать, что наша разведка располагает какими-то более серьезными оперативными данными, нежели мы, но логично предположить, что за то время, которое прошло после, так называемого, харьковского наступления ВСУ, там была создана эшелонированная линия обороны. Во-первых, вдоль реки Старый Оскол. Второе, опираясь на некоторые укрепленные города вроде Чугуева, того же Купянска, Балаклея, поселка Двуречная. Соответственно, эти населенные пункты, какие-то связывающие их элементы — дороги, высоты, леса, конечно, должны иметь запасную фортификацию, которую мы и называем второй линией. Существует ли за ней третья? Нам сложно предположить, но сам город Харьков очень сильно укреплен и вполне может считаться огромной крепостью, имеющей оборонное значение для киевского режима», — объяснил Константин Кеворкян.
Экс-депутат Харьковского горсовета подчеркнул, что административный центр области может стать серьезной преградой для российских войск. «Харьков — это город, который в три раза больше Мариуполя. Он имеет не только огромные промышленные предприятия, но и метрополитен с тридцатью станциями метро, большое количество военных частей, высотную застройку, которое все, как показывают бои в Мариуполе, в Бахмуте (Артемовск, ДНР), становится узлами обороны», — добавил Кеворкян.
По словам собеседника агентства, освобождение Харькова и всей области поможет российским войскам отодвинуть линию фронта от приграничных городов РФ. «Пока не будет освобожден Харьков и Харьковский регион, мы не можем говорить о безопасности Белгорода, если мы не хотим, чтобы он превратился в то, чем стало сегодня Шебекино. Замечательный город, который превратился в город-призрак. Обезопасить пределы Российской Федерации можно, как справедливо заметил президент РФ Владимир Путин, только отодвинув линию фронта на безопасное расстояние», — подытожил он.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ на Купянском направлении (Харьковская область) оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные. Киев усиливает вторую линию обороны за счет территориальной обороны.
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