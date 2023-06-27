Под Карпинском (Свердловская область) силовики ищут 28-летнего Андрея Анфалова из поселка Гайны (Пермский край), который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти километрах от города. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».
«Сотрудники полиции ищут пропавшего без вести 28-летнего Андрея Анфалова из Гайнов Пермского края, который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти км от Карпинска. Просим всех, кто обладает информацией о местоположении мужчины, сообщать в дежурную часть по номеру 3-34-33 или 02», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое, овальное лицо, светлые волосы и глаза, толстые губы. Анфалов был одет в красную куртку, темные спортивные штаны и кепку, а также в серые кроссовки. С собой у него был камуфляжный рюкзак.
Жил ли мужчина в вагончике — в ведомстве не сообщили. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Силовики пообещали ответить позднее.
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