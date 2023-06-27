27 июня 2023

Силовики ищут пермяка, который исчез из вагончика в лесу в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчине 28 лет, он приехал в Свердловскую область из Пермского края (архивное фото) Фото:

Под Карпинском (Свердловская область) силовики ищут 28-летнего Андрея Анфалова из поселка Гайны (Пермский край), который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти километрах от города. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».

«Сотрудники полиции ищут пропавшего без вести 28-летнего Андрея Анфалова из Гайнов Пермского края, который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти км от Карпинска. Просим всех, кто обладает информацией о местоположении мужчины, сообщать в дежурную часть по номеру 3-34-33 или 02», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое, овальное лицо, светлые волосы и глаза, толстые губы. Анфалов был одет в красную куртку, темные спортивные штаны и кепку, а также в серые кроссовки. С собой у него был камуфляжный рюкзак.

Жил ли мужчина в вагончике — в ведомстве не сообщили. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Силовики пообещали ответить позднее.

Мужчина потерялся ночью 22 июня
Мужчина потерялся ночью 22 июня
Фото:

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Карпинском (Свердловская область) силовики ищут 28-летнего Андрея Анфалова из поселка Гайны (Пермский край), который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти километрах от города. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский». «Сотрудники полиции ищут пропавшего без вести 28-летнего Андрея Анфалова из Гайнов Пермского края, который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти км от Карпинска. Просим всех, кто обладает информацией о местоположении мужчины, сообщать в дежурную часть по номеру 3-34-33 или 02», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое, овальное лицо, светлые волосы и глаза, толстые губы. Анфалов был одет в красную куртку, темные спортивные штаны и кепку, а также в серые кроссовки. С собой у него был камуфляжный рюкзак. Жил ли мужчина в вагончике — в ведомстве не сообщили. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Силовики пообещали ответить позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...