Силовики ищут пермяка, который исчез из вагончика в лесу в Свердловской области. Фото

27 июня 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Мужчине 28 лет, он приехал в Свердловскую область из Пермского края (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Карпинском (Свердловская область) силовики ищут 28-летнего Андрея Анфалова из поселка Гайны (Пермский край), который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти километрах от города. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский». «Сотрудники полиции ищут пропавшего без вести 28-летнего Андрея Анфалова из Гайнов Пермского края, который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти км от Карпинска. Просим всех, кто обладает информацией о местоположении мужчины, сообщать в дежурную часть по номеру 3-34-33 или 02», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое, овальное лицо, светлые волосы и глаза, толстые губы. Анфалов был одет в красную куртку, темные спортивные штаны и кепку, а также в серые кроссовки. С собой у него был камуфляжный рюкзак. Жил ли мужчина в вагончике — в ведомстве не сообщили. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Силовики пообещали ответить позднее. Мужчина потерялся ночью 22 июня Фото: соцсети МО МВД «Краснотурьинский»

Под Карпинском (Свердловская область) силовики ищут 28-летнего Андрея Анфалова из поселка Гайны (Пермский край), который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти километрах от города. Об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский». «Сотрудники полиции ищут пропавшего без вести 28-летнего Андрея Анфалова из Гайнов Пермского края, который в ночь на 22 июня ушел из вагончика, расположенного в лесу в десяти км от Карпинска. Просим всех, кто обладает информацией о местоположении мужчины, сообщать в дежурную часть по номеру 3-34-33 или 02», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое, овальное лицо, светлые волосы и глаза, толстые губы. Анфалов был одет в красную куртку, темные спортивные штаны и кепку, а также в серые кроссовки. С собой у него был камуфляжный рюкзак. Жил ли мужчина в вагончике — в ведомстве не сообщили. Журналист URA.RU обратился за комментарием в МО МВД России «Краснотурьинский». Силовики пообещали ответить позднее.