27 июня 2023

В Ростехе раскрыли, зачем отдают оборонные активы «Уралвагонзавода»

Оборонные активы «Уралвагонзавода» отдали «Техмашу» для создания системы «пушка — выстрел»
© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, сау, сво, гаубицы
Ростех консолидирует активыпо разработке и производству артиллерийских систем под управлением собственного концерна «Техмаш», чтобы нарастить объем выпуска военной техники Фото:

Передача оборонных активов концерна «Уралвагонзавод» — речь про Завод №9, ЦНИИ «Буревестник» и «Уралтрансмаш» — «Техмашу» нужна для того, чтобы консолидировать артиллерийские заводы по системе «пушка — выстрел» и нарастить объем выпуска артиллерийских систем. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», которая владеет обоими концернами.

«Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу „пушка — выстрел“. Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре „Техмаша“», — отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Техмаш» исторически специализируется на работах в боеприпасной отрасли, и консолидация активов позволит концерну нарастить объемы производства, что сейчас требуется российской армии. «Уралвагонзавод» же сосредоточится на производстве своей основной продукции — танков.

О том, что «Ростех» планирует передать три актива «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш», стало известно в середине апреля. Тогда эксперты URA.RU объясняли, что такие перестановки позволят «Техмашу» управлять полным циклом производства артиллерийских систем.

Завод №9 находится в Екатеринбурге и производит ствольные артиллерийские системы, в частности, гаубицы Д-30А, а также пушки для танков Т-72 и Т-90. «Уралтрансмаш» также находится в Екатеринбурге и выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. ЦНИИ «Буревестник» разрабатывает минометы и артиллерийские системы, в том числе возимые минометы 2Б11, 2С12 «Сани». Предприятие находится в Нижнем Новгороде.

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Передача оборонных активов концерна «Уралвагонзавод» — речь про Завод №9, ЦНИИ «Буревестник» и «Уралтрансмаш» — «Техмашу» нужна для того, чтобы консолидировать артиллерийские заводы по системе «пушка — выстрел» и нарастить объем выпуска артиллерийских систем. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», которая владеет обоими концернами. «Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу „пушка — выстрел“. Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре „Техмаша“», — отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. «Техмаш» исторически специализируется на работах в боеприпасной отрасли, и консолидация активов позволит концерну нарастить объемы производства, что сейчас требуется российской армии. «Уралвагонзавод» же сосредоточится на производстве своей основной продукции — танков. О том, что «Ростех» планирует передать три актива «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш», стало известно в середине апреля. Тогда эксперты URA.RU объясняли, что такие перестановки позволят «Техмашу» управлять полным циклом производства артиллерийских систем. Завод №9 находится в Екатеринбурге и производит ствольные артиллерийские системы, в частности, гаубицы Д-30А, а также пушки для танков Т-72 и Т-90. «Уралтрансмаш» также находится в Екатеринбурге и выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. ЦНИИ «Буревестник» разрабатывает минометы и артиллерийские системы, в том числе возимые минометы 2Б11, 2С12 «Сани». Предприятие находится в Нижнем Новгороде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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