На тюменской «трассе смерти» лось гонялся за автомобилями и бился головой о дорожные знаки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Лось создал аварийную обстановку для водителей Фото:

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 27 июня лось создал аварийную обстановку для водителей. Животное гонялось за автомобилями и билоcь головой о дорожные знаки. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Лось вышел на дорогу в районе 82-го километра федеральной трассы „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“. Животное гонялось за автомобилями и билось головой о дорожные знаки. Водители чудом избежали прямого столкновения с ним. В конце концов, лось ушел в лес. Насколько я знаю, никто не пострадал», — сообщил URA.RU один из очевидцев происшествия.

Как сообщили агентству в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области, ДТП с животными на трассе не зафиксировали в этот день. Ранее URA.RU писало, что автодорогу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск прозвал «трассой смерти» из-за большого количества аварий.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 27 июня лось создал аварийную обстановку для водителей. Животное гонялось за автомобилями и билоcь головой о дорожные знаки. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Лось вышел на дорогу в районе 82-го километра федеральной трассы „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“. Животное гонялось за автомобилями и билось головой о дорожные знаки. Водители чудом избежали прямого столкновения с ним. В конце концов, лось ушел в лес. Насколько я знаю, никто не пострадал», — сообщил URA.RU один из очевидцев происшествия. Как сообщили агентству в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области, ДТП с животными на трассе не зафиксировали в этот день. Ранее URA.RU писало, что автодорогу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск прозвал «трассой смерти» из-за большого количества аварий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...