На тюменской «трассе смерти» лось гонялся за автомобилями и бился головой о дорожные знаки. Видео

28 июня 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Лось создал аварийную обстановку для водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 27 июня лось создал аварийную обстановку для водителей. Животное гонялось за автомобилями и билоcь головой о дорожные знаки. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Лось вышел на дорогу в районе 82-го километра федеральной трассы „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“. Животное гонялось за автомобилями и билось головой о дорожные знаки. Водители чудом избежали прямого столкновения с ним. В конце концов, лось ушел в лес. Насколько я знаю, никто не пострадал», — сообщил URA.RU один из очевидцев происшествия. Как сообщили агентству в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области, ДТП с животными на трассе не зафиксировали в этот день. Ранее URA.RU писало, что автодорогу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск прозвал «трассой смерти» из-за большого количества аварий.

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 27 июня лось создал аварийную обстановку для водителей. Животное гонялось за автомобилями и билоcь головой о дорожные знаки. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Лось вышел на дорогу в районе 82-го километра федеральной трассы „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“. Животное гонялось за автомобилями и билось головой о дорожные знаки. Водители чудом избежали прямого столкновения с ним. В конце концов, лось ушел в лес. Насколько я знаю, никто не пострадал», — сообщил URA.RU один из очевидцев происшествия. Как сообщили агентству в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области, ДТП с животными на трассе не зафиксировали в этот день. Ранее URA.RU писало, что автодорогу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск прозвал «трассой смерти» из-за большого количества аварий.