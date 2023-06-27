Депутаты гордумы утвердили сроки выборов нового главы Перми

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Перми запланирован на 17 августа

28 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

В состав конкурсной комиссии войдут 12 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы Перми запланирован на 17 августа. Соответствующее решение опубликовано на сайте пермской городской думы. «Пермская городская дума решила провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Перми-главы администрации Перми 17.08.2023. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Перми в количестве 12 человек», — сообщается в решении. В состав комиссии от пермской гордумы войдут депутаты Дмитрий Малютин, Арсен Болквадзе, Наталья Мельник, Наталья Рослякова и Василий Кузнецов, а кроме того, начальник отдела правовой экспертизы управления экспертизы и аналитики гордумы Павел Шляхтин. Еще шесть человек будут назначены в комиссию губернатором Пермского края. Кандидаты, набравшие максимальное число баллов, будут представлены депутатам на заседании гордумы. Документы на конкурс принимают с 4 июля по 3 августа. Он проводится по причине досрочного прекращения полномочий главы Перми Алексея Демкина, перешедшего на работу в правительство края. Полномочия градоначальника временно исполняет вице-мэр Ольга Андрианова.

Конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы Перми запланирован на 17 августа. Соответствующее решение опубликовано на сайте пермской городской думы. «Пермская городская дума решила провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Перми-главы администрации Перми 17.08.2023. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Перми в количестве 12 человек», — сообщается в решении. В состав комиссии от пермской гордумы войдут депутаты Дмитрий Малютин, Арсен Болквадзе, Наталья Мельник, Наталья Рослякова и Василий Кузнецов, а кроме того, начальник отдела правовой экспертизы управления экспертизы и аналитики гордумы Павел Шляхтин. Еще шесть человек будут назначены в комиссию губернатором Пермского края. Кандидаты, набравшие максимальное число баллов, будут представлены депутатам на заседании гордумы. Документы на конкурс принимают с 4 июля по 3 августа. Он проводится по причине досрочного прекращения полномочий главы Перми Алексея Демкина, перешедшего на работу в правительство края. Полномочия градоначальника временно исполняет вице-мэр Ольга Андрианова.