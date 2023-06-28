В Офисе Зеленского дали оценку контрнаступлению ВСУ

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк: контрнаступление ВСУ идет тяжело

Украинское наступление идет тяжело, заявил Михаил Подоляк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины идет тяжело. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы говорим, что первый этап контрнаступления тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей», — заявил Михаил Подоляк в интервью газете The Washington Post . Он также признал, что наступление Украины не проходит как «Блицкриг».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин во время контрнаступления. Украина перешла в атаку в начале июня.

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с тем, что Россия заранее создала укрепленные линии обороны на всей протяженности фронта (примерно 960 километров). Однако глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал «главное событие» во время атаки ВСУ. Он не стал уточнять, когда именно оно будет, передает RT.