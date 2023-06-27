27 июня 2023

Миллионер из Forbes стал депутатом челябинского заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по законодательству ЗСО. Челябинск., филиппов валерий
Валерий Филиппов (слева) в четвертый раз стал депутатом челябинского парламента Фото:

Совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов получил вакантный мандат экс-спикера заксобрания Челябинской области Александра Лазарева. Он будет работать в комитетах по бюджету и по законодательству, подтвердили URA.RU 28 июня в ЗСО.

«Решение о передаче освободившегося мандата Филиппову облизбирком принял сегодня. Он уже зарегистрирован в качестве областного депутата и подал заявку на участие в комитете по бюджету и по законодательству. В этих комитетах он был и ранее, когда работал в областном парламенте», — пояснили URA.RU в ЗСО.

Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. В заксобрание Челябинской области он избирался трижды, по спискам «Единой России».

Исключением стал 2020 год, когда он «пропустил» вместо себя мэра Южноуральска Лазарева, которому прочили большое политическое будущее. Когда Лазарев перешел в правительство региона на должность вице-губернатора по связям новыми субъектами РФ, Филиппов вновь получил мандат — как следующий в списке.

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Совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов получил вакантный мандат экс-спикера заксобрания Челябинской области Александра Лазарева. Он будет работать в комитетах по бюджету и по законодательству, подтвердили URA.RU 28 июня в ЗСО. «Решение о передаче освободившегося мандата Филиппову облизбирком принял сегодня. Он уже зарегистрирован в качестве областного депутата и подал заявку на участие в комитете по бюджету и по законодательству. В этих комитетах он был и ранее, когда работал в областном парламенте», — пояснили URA.RU в ЗСО. Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. В заксобрание Челябинской области он избирался трижды, по спискам «Единой России». Исключением стал 2020 год, когда он «пропустил» вместо себя мэра Южноуральска Лазарева, которому прочили большое политическое будущее. Когда Лазарев перешел в правительство региона на должность вице-губернатора по связям новыми субъектами РФ, Филиппов вновь получил мандат — как следующий в списке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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