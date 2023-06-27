Миллионер из Forbes стал депутатом челябинского заксобрания

28 июня 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Валерий Филиппов (слева) в четвертый раз стал депутатом челябинского парламента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов получил вакантный мандат экс-спикера заксобрания Челябинской области Александра Лазарева. Он будет работать в комитетах по бюджету и по законодательству, подтвердили URA.RU 28 июня в ЗСО. «Решение о передаче освободившегося мандата Филиппову облизбирком принял сегодня. Он уже зарегистрирован в качестве областного депутата и подал заявку на участие в комитете по бюджету и по законодательству. В этих комитетах он был и ранее, когда работал в областном парламенте», — пояснили URA.RU в ЗСО. Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. В заксобрание Челябинской области он избирался трижды, по спискам «Единой России». Исключением стал 2020 год, когда он «пропустил» вместо себя мэра Южноуральска Лазарева, которому прочили большое политическое будущее. Когда Лазарев перешел в правительство региона на должность вице-губернатора по связям новыми субъектами РФ, Филиппов вновь получил мандат — как следующий в списке.

Совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов получил вакантный мандат экс-спикера заксобрания Челябинской области Александра Лазарева. Он будет работать в комитетах по бюджету и по законодательству, подтвердили URA.RU 28 июня в ЗСО. «Решение о передаче освободившегося мандата Филиппову облизбирком принял сегодня. Он уже зарегистрирован в качестве областного депутата и подал заявку на участие в комитете по бюджету и по законодательству. В этих комитетах он был и ранее, когда работал в областном парламенте», — пояснили URA.RU в ЗСО. Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. В заксобрание Челябинской области он избирался трижды, по спискам «Единой России». Исключением стал 2020 год, когда он «пропустил» вместо себя мэра Южноуральска Лазарева, которому прочили большое политическое будущее. Когда Лазарев перешел в правительство региона на должность вице-губернатора по связям новыми субъектами РФ, Филиппов вновь получил мандат — как следующий в списке.