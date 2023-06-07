Мандат спикера челябинского заксобрания получит олигарх

08 июня 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Валерий Филиппов в четвертый раз вернется в Заксобрание Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мандат досрочно слагающего депутатские полномочия председателя заксобрания Челябинской области Александра Лазарева получит совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов. Об этом URA.RU сообщил 8 июня источник в партийных кругах. «Филиппов трижды избирался в областной парламент по партспискам „Единой России“. Лишь в 2020 году он „пропустил“ вместо себя Лазарева, которому прочили политические перспективы. После того как 29 июня ЗСО примет отставку Лазарева, президиум реготделения „ЕР“ примет решение о передаче мандата другому списочнику — им будет Филиппов», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «ЕР» воздержались от комментариев. Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. Лазарев до избрания в областной парламент работал мэром Южноуральска. О его досрочной отставке стало известно накануне. Спикер написал заявление о сложении полномочий и принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по контактам с новыми регионами РФ. Его преемником на посту председателя ЗСО видят вице-спикера Олега Гербера.

Мандат досрочно слагающего депутатские полномочия председателя заксобрания Челябинской области Александра Лазарева получит совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов. Об этом URA.RU сообщил 8 июня источник в партийных кругах. «Филиппов трижды избирался в областной парламент по партспискам „Единой России“. Лишь в 2020 году он „пропустил“ вместо себя Лазарева, которому прочили политические перспективы. После того как 29 июня ЗСО примет отставку Лазарева, президиум реготделения „ЕР“ примет решение о передаче мандата другому списочнику — им будет Филиппов», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «ЕР» воздержались от комментариев. Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. Лазарев до избрания в областной парламент работал мэром Южноуральска. О его досрочной отставке стало известно накануне. Спикер написал заявление о сложении полномочий и принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по контактам с новыми регионами РФ. Его преемником на посту председателя ЗСО видят вице-спикера Олега Гербера.