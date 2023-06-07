07 июня 2023

Мандат спикера челябинского заксобрания получит олигарх

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по ТЛК Южноуральский. Челябинск., филиппов валерий
Валерий Филиппов в четвертый раз вернется в Заксобрание Челябинской области Фото:

Мандат досрочно слагающего депутатские полномочия председателя заксобрания Челябинской области Александра Лазарева получит совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов. Об этом URA.RU сообщил 8 июня источник в партийных кругах.

«Филиппов трижды избирался в областной парламент по партспискам „Единой России“. Лишь в 2020 году он „пропустил“ вместо себя Лазарева, которому прочили политические перспективы. После того как 29 июня ЗСО примет отставку Лазарева, президиум реготделения „ЕР“ примет решение о передаче мандата другому списочнику — им будет Филиппов», — пояснил инсайдер.

В региональном отделении «ЕР» воздержались от комментариев. Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния.

Лазарев до избрания в областной парламент работал мэром Южноуральска. О его досрочной отставке стало известно накануне. Спикер написал заявление о сложении полномочий и принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по контактам с новыми регионами РФ. Его преемником на посту председателя ЗСО видят вице-спикера Олега Гербера.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мандат досрочно слагающего депутатские полномочия председателя заксобрания Челябинской области Александра Лазарева получит совладелец компании «Злак» Валерий Филиппов. Об этом URA.RU сообщил 8 июня источник в партийных кругах. «Филиппов трижды избирался в областной парламент по партспискам „Единой России“. Лишь в 2020 году он „пропустил“ вместо себя Лазарева, которому прочили политические перспективы. После того как 29 июня ЗСО примет отставку Лазарева, президиум реготделения „ЕР“ примет решение о передаче мандата другому списочнику — им будет Филиппов», — пояснил инсайдер. В региональном отделении «ЕР» воздержались от комментариев. Президент хлебокомбината «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Филиппов фигурировал в годовом рейтинге Forbes как обладатель почти 300-миллионного состояния. Лазарев до избрания в областной парламент работал мэром Южноуральска. О его досрочной отставке стало известно накануне. Спикер написал заявление о сложении полномочий и принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по контактам с новыми регионами РФ. Его преемником на посту председателя ЗСО видят вице-спикера Олега Гербера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...