27 июня 2023

Пожарные в Салехарде спасли 10 человек и кота. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Пожарные Салехарда спасли людей и кота при пожаре на улице Чапаева Фото:

В Салехарде загорелся жилой дом по адресу Чапаева, 3. Оперативно прибывшие на место пожарные вывели из задымленного помещения десять человек и кота, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

«В пожарно-спасательную службу города Салехарда 28 июня, в 12 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу улица Чапаева, дом 3. В считанные минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, огнеборцами спасены десять человек и кот», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

По прибытии подразделений на место происшествия наблюдалось сильное задымление из подъезда. Пожар был ликвидирован в 14 часов 20 минут, огнем повреждено 25 квадратных метров здания. В ликвидации возгорания приняли участие 21 человек личного состава и 6 единиц специальной техники. Причины происшествия выясняются.

Видео: telegram-канал «ГУ МЧС по ЯНАО»

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В Салехарде загорелся жилой дом по адресу Чапаева, 3. Оперативно прибывшие на место пожарные вывели из задымленного помещения десять человек и кота, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В пожарно-спасательную службу города Салехарда 28 июня, в 12 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу улица Чапаева, дом 3. В считанные минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, огнеборцами спасены десять человек и кот», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По прибытии подразделений на место происшествия наблюдалось сильное задымление из подъезда. Пожар был ликвидирован в 14 часов 20 минут, огнем повреждено 25 квадратных метров здания. В ликвидации возгорания приняли участие 21 человек личного состава и 6 единиц специальной техники. Причины происшествия выясняются. Видео: telegram-канал «ГУ МЧС по ЯНАО»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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