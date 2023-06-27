Пожарные в Салехарде спасли 10 человек и кота. Видео

28 июня 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Пожарные Салехарда спасли людей и кота при пожаре на улице Чапаева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Салехарде загорелся жилой дом по адресу Чапаева, 3. Оперативно прибывшие на место пожарные вывели из задымленного помещения десять человек и кота, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В пожарно-спасательную службу города Салехарда 28 июня, в 12 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу улица Чапаева, дом 3. В считанные минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, огнеборцами спасены десять человек и кот», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По прибытии подразделений на место происшествия наблюдалось сильное задымление из подъезда. Пожар был ликвидирован в 14 часов 20 минут, огнем повреждено 25 квадратных метров здания. В ликвидации возгорания приняли участие 21 человек личного состава и 6 единиц специальной техники. Причины происшествия выясняются. Видео: telegram-канал «ГУ МЧС по ЯНАО»

В Салехарде загорелся жилой дом по адресу Чапаева, 3. Оперативно прибывшие на место пожарные вывели из задымленного помещения десять человек и кота, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «В пожарно-спасательную службу города Салехарда 28 июня, в 12 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу улица Чапаева, дом 3. В считанные минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, огнеборцами спасены десять человек и кот», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. По прибытии подразделений на место происшествия наблюдалось сильное задымление из подъезда. Пожар был ликвидирован в 14 часов 20 минут, огнем повреждено 25 квадратных метров здания. В ликвидации возгорания приняли участие 21 человек личного состава и 6 единиц специальной техники. Причины происшествия выясняются. Видео: telegram-канал «ГУ МЧС по ЯНАО»