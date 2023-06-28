28 июня 2023

Курганским погорельцам из Смолино предложили переехать в село рядом со скотомогильником

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Погорельцам предлагают переехать в село Колесниково Фото:
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Рядом с селом Колесниково Курганской области, куда, в том числе, предлагают переехать погорельцам из сгоревшего микрорайона Смолино, находится скотомогильник. В администрации Кетовского муниципального округа, куда входит в совет, URA.RU рассказали, что предлагаемые погорельцам участки расположены от скотомогильника на достаточном расстоянии.

«Согласно действующих правил землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области земельные участки, предназначенные для жилищного строительства в охранную зону скотомогильника не попадают. Инфраструктура в с. Колесниково развита достаточно хорошо, также есть и перспективы дальнейшего развития», — ответили URA.RU в администрации.

Представители администрации отметили, что в село ходят межмуниципальные автобусы, в том числе из Кургана. В Колесниково реализуется проект компактной комплексной застройки. Количество выделенных участков будет зависеть от количества поступивших заявлений.

7 мая в микрорайоне Смолино из масштабного пожара на сотнях участков сгорели здания. Позже представители областного правительства сообщили местным жителям, что на участках в Смолино нельзя строить дома, можно только дачи. Погорельцам предложили бесплатные участки в Колесниково и в Кургане.

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Рядом с селом Колесниково Курганской области, куда, в том числе, предлагают переехать погорельцам из сгоревшего микрорайона Смолино, находится скотомогильник. В администрации Кетовского муниципального округа, куда входит в совет, URA.RU рассказали, что предлагаемые погорельцам участки расположены от скотомогильника на достаточном расстоянии. «Согласно действующих правил землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области земельные участки, предназначенные для жилищного строительства в охранную зону скотомогильника не попадают. Инфраструктура в с. Колесниково развита достаточно хорошо, также есть и перспективы дальнейшего развития», — ответили URA.RU в администрации. Представители администрации отметили, что в село ходят межмуниципальные автобусы, в том числе из Кургана. В Колесниково реализуется проект компактной комплексной застройки. Количество выделенных участков будет зависеть от количества поступивших заявлений. 7 мая в микрорайоне Смолино из масштабного пожара на сотнях участков сгорели здания. Позже представители областного правительства сообщили местным жителям, что на участках в Смолино нельзя строить дома, можно только дачи. Погорельцам предложили бесплатные участки в Колесниково и в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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