Курганским погорельцам из Смолино предложили переехать в село рядом со скотомогильником

Погорельцам предлагают переехать в село Колесниково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Рядом с селом Колесниково Курганской области, куда, в том числе, предлагают переехать погорельцам из сгоревшего микрорайона Смолино, находится скотомогильник. В администрации Кетовского муниципального округа, куда входит в совет, URA.RU рассказали, что предлагаемые погорельцам участки расположены от скотомогильника на достаточном расстоянии.

«Согласно действующих правил землепользования и застройки Колесниковского сельсовета Кетовского района Курганской области земельные участки, предназначенные для жилищного строительства в охранную зону скотомогильника не попадают. Инфраструктура в с. Колесниково развита достаточно хорошо, также есть и перспективы дальнейшего развития», — ответили URA.RU в администрации.

Представители администрации отметили, что в село ходят межмуниципальные автобусы, в том числе из Кургана. В Колесниково реализуется проект компактной комплексной застройки. Количество выделенных участков будет зависеть от количества поступивших заявлений.

7 мая в микрорайоне Смолино из масштабного пожара на сотнях участков сгорели здания. Позже представители областного правительства сообщили местным жителям, что на участках в Смолино нельзя строить дома, можно только дачи. Погорельцам предложили бесплатные участки в Колесниково и в Кургане.