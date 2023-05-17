Глава Кургана рассказала, что можно построить в сгоревшем Смолино. Видео

В курганском сгоревшем микрорайоне Смолино нельзя будет прописаться

18 мая 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана Елена Ситникова (в центре) регулярно приезжает в Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане на территории микрорайона Смолино, где произошел масштабный пожар, можно построить только дачные дома, в которых нельзя прописаться. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова в видео, опубликованном на странице Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Кургана не будет иметь права выдавать разрешение на строительство именно жилого дома с пропиской. Он [погорелец] может построить любой дом, им пользоваться и проживать в нем, но прописки уже здесь не будет», — объяснила Ситникова. Она напомнила, что те меры поддержки, которые оказывают сейчас власти, не являются компенсацией стоимости утраченного имущества. Это мера социальной поддержки людям, оказавшихся в зоне ЧС. При этом те, кто имеет право, получат жилищный сертификат и соответствующие выплаты. С помощью сертификата погорельцы смогут купить жилое помещение или начать строительство дома. В микрорайоне Смолино ежедневно работают сотрудники мэрии, у которых есть перечень свободных участков на территории Кургана, где можно построить дом. Ранее погорельцам предлагали переехать в село Колесниково Кетовского округа, куда проведены необходимые коммуникации. При этом мэр отметила, что земля в Смолино останется в собственности погорельцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на территории микрорайона Смолино, где произошел масштабный пожар, можно построить только дачные дома, в которых нельзя прописаться. Об этом рассказала мэр города Елена Ситникова в видео, опубликованном на странице Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Кургана не будет иметь права выдавать разрешение на строительство именно жилого дома с пропиской. Он [погорелец] может построить любой дом, им пользоваться и проживать в нем, но прописки уже здесь не будет», — объяснила Ситникова. Она напомнила, что те меры поддержки, которые оказывают сейчас власти, не являются компенсацией стоимости утраченного имущества. Это мера социальной поддержки людям, оказавшихся в зоне ЧС. При этом те, кто имеет право, получат жилищный сертификат и соответствующие выплаты. С помощью сертификата погорельцы смогут купить жилое помещение или начать строительство дома. В микрорайоне Смолино ежедневно работают сотрудники мэрии, у которых есть перечень свободных участков на территории Кургана, где можно построить дом. Ранее погорельцам предлагали переехать в село Колесниково Кетовского округа, куда проведены необходимые коммуникации. При этом мэр отметила, что земля в Смолино останется в собственности погорельцев.