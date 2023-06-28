Главный тюменский казах освободит место в гордуме нового созыва

Главный казах Тюменской области Есенгалий Ибраев освободит место в гордуме нового созыва к 2026 году. В городской парламент председатель казахской диаспоры должен пройти по партсписку, однако долго там задерживаться не планирует. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменских политических кругов.
«Он намерен баллотироваться в Тюменскую облдуму. У Есенгалия Ибраева большие интересы по всей области, он узнаваем. Гордума будет для него тесной, поэтому, в перспективе, свой мандат он освободит», — поделился собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что шансы на вхождение в гордуму Тюмени Ибраева резко возросли после установки администрации президента на присутствие нацменьшинств. Сам Ибраев занял непроходное место в списке по итогам праймериз, однако рассчитывает подняться ближе к началу списка.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.