Главный тюменский казах освободит место в гордуме нового созыва

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Городская дума. Тюмень, депутат, киричук степан, депутаты городской думы, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
Место в гордуме Тюмени освободится после ухода главного казаха в облдуму Фото:

Главный казах Тюменской области Есенгалий Ибраев освободит место в гордуме нового созыва к 2026 году. В городской парламент председатель казахской диаспоры должен пройти по партсписку, однако долго там задерживаться не планирует. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменских политических кругов.

«Он намерен баллотироваться в Тюменскую облдуму. У Есенгалия Ибраева большие интересы по всей области, он узнаваем. Гордума будет для него тесной, поэтому, в перспективе, свой мандат он освободит», — поделился собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что шансы на вхождение в гордуму Тюмени Ибраева резко возросли после установки администрации президента на присутствие нацменьшинств. Сам Ибраев занял непроходное место в списке по итогам праймериз, однако рассчитывает подняться ближе к началу списка.

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Главный казах Тюменской области Есенгалий Ибраев освободит место в гордуме нового созыва к 2026 году. В городской парламент председатель казахской диаспоры должен пройти по партсписку, однако долго там задерживаться не планирует. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменских политических кругов. «Он намерен баллотироваться в Тюменскую облдуму. У Есенгалия Ибраева большие интересы по всей области, он узнаваем. Гордума будет для него тесной, поэтому, в перспективе, свой мандат он освободит», — поделился собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что шансы на вхождение в гордуму Тюмени Ибраева резко возросли после установки администрации президента на присутствие нацменьшинств. Сам Ибраев занял непроходное место в списке по итогам праймериз, однако рассчитывает подняться ближе к началу списка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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