Главный тюменский казах освободит место в гордуме нового созыва

Место в гордуме Тюмени освободится после ухода главного казаха в облдуму Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Главный казах Тюменской области Есенгалий Ибраев освободит место в гордуме нового созыва к 2026 году. В городской парламент председатель казахской диаспоры должен пройти по партсписку, однако долго там задерживаться не планирует. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменских политических кругов.

«Он намерен баллотироваться в Тюменскую облдуму. У Есенгалия Ибраева большие интересы по всей области, он узнаваем. Гордума будет для него тесной, поэтому, в перспективе, свой мандат он освободит», — поделился собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что шансы на вхождение в гордуму Тюмени Ибраева резко возросли после установки администрации президента на присутствие нацменьшинств. Сам Ибраев занял непроходное место в списке по итогам праймериз, однако рассчитывает подняться ближе к началу списка.