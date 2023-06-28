В Российском союзе туриндустрии назвали новый тренд путешественников

Российский союз туриндустрии: россияне чаще выбирают места для отдыха ближе к дому

29 июня 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Спрос на южное побережье России остается востребованным, считает Юрий Барзыкин Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Ввиду подорожания цен на перелеты россияне стали чаще выбирать места для туризма ближе к своему региону. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Сейчас перелет и переезд подорожали, поэтому туристы стараются выбирать места поближе. Поэтому локальные и региональные туристические центры очень востребованы. Экономят на проезде, но повышают категорийность размещения, и ближе, конечно. Можно быстрее вернуться. В этом и есть особенность», — сказал Юрий Барзыкин. При этом, отметил собеседник агентства, туры на юг России также остаются востребованными среди граждан. «Но, прежде всего, россияне поехали на Черноморское побережье. Причем, выбор здесь широкий — не только Сочи, Анапа, есть и Туапсинский район. Он более оптимальный по цене. Азовское побережье еще более бюджетное. Это все востребовано. Также едут в Минводы. Там моря нет, но есть хорошая санаторно-курортная база. Практически в топе Калининград», — подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии. Ранее правительство РФ представило проект об отмене НДС для туроператоров при продаже туров по стране. Эта норма будет действовать на протяжении четырех с половиной лет, начиная с 1 января 2023 года. От налога уже освобождены владельцы гостиниц, кемпингов, турбаз и других форм размещения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ввиду подорожания цен на перелеты россияне стали чаще выбирать места для туризма ближе к своему региону. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Сейчас перелет и переезд подорожали, поэтому туристы стараются выбирать места поближе. Поэтому локальные и региональные туристические центры очень востребованы. Экономят на проезде, но повышают категорийность размещения, и ближе, конечно. Можно быстрее вернуться. В этом и есть особенность», — сказал Юрий Барзыкин. При этом, отметил собеседник агентства, туры на юг России также остаются востребованными среди граждан. «Но, прежде всего, россияне поехали на Черноморское побережье. Причем, выбор здесь широкий — не только Сочи, Анапа, есть и Туапсинский район. Он более оптимальный по цене. Азовское побережье еще более бюджетное. Это все востребовано. Также едут в Минводы. Там моря нет, но есть хорошая санаторно-курортная база. Практически в топе Калининград», — подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии. Ранее правительство РФ представило проект об отмене НДС для туроператоров при продаже туров по стране. Эта норма будет действовать на протяжении четырех с половиной лет, начиная с 1 января 2023 года. От налога уже освобождены владельцы гостиниц, кемпингов, турбаз и других форм размещения.