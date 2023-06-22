Береговая охрана США назвала причину гибели батискафа

Обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Об этом заявили в Береговой охране США.
«Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел взрыв, направленный внутрь», — передает CNN информацию охраны. Представители Береговой охраны подтвердили гибель всего экипажа «Титана» и заявили о невозможности обнаружения тел.
Ранее сообщалось, что обнаружены обломки батискафа. По словам эксперта-спасателя Дэвида Мирнса, обломки похожи на посадочную раму и заднюю крышку батискафа. Позже компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.
Обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Об этом заявили в Береговой охране США. «Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел взрыв, направленный внутрь», — передает CNN информацию охраны. Представители Береговой охраны подтвердили гибель всего экипажа «Титана» и заявили о невозможности обнаружения тел. Ранее сообщалось, что обнаружены обломки батискафа. По словам эксперта-спасателя Дэвида Мирнса, обломки похожи на посадочную раму и заднюю крышку батискафа. Позже компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.