Береговая охрана США назвала причину гибели батискафа Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве 23 июня 2023 в 00:18 Размер текста - 17 + В Береговой охране США заявили о невозможности обнаружения тел погибших Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Об этом заявили в Береговой охране США. «Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел взрыв, направленный внутрь», — передает CNN информацию охраны. Представители Береговой охраны подтвердили гибель всего экипажа «Титана» и заявили о невозможности обнаружения тел. Ранее сообщалось, что обнаружены обломки батискафа. По словам эксперта-спасателя Дэвида Мирнса, обломки похожи на посадочную раму и заднюю крышку батискафа. Позже компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими. Обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Об этом заявили в Береговой охране США. «Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел взрыв, направленный внутрь», — передает CNN информацию охраны. Представители Береговой охраны подтвердили гибель всего экипажа «Титана» и заявили о невозможности обнаружения тел. Ранее сообщалось, что обнаружены обломки батискафа. По словам эксперта-спасателя Дэвида Мирнса, обломки похожи на посадочную раму и заднюю крышку батискафа. Позже компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям