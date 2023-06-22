22 июня 2023

Береговая охрана США назвала причину гибели батискафа

Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
В Береговой охране США заявили о невозможности обнаружения тел погибших Фото:
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Обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Об этом заявили в Береговой охране США.

«Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел взрыв, направленный внутрь», — передает CNN информацию охраны. Представители Береговой охраны подтвердили гибель всего экипажа «Титана» и заявили о невозможности обнаружения тел.

Ранее сообщалось, что обнаружены обломки батискафа. По словам эксперта-спасателя Дэвида Мирнса, обломки похожи на посадочную раму и заднюю крышку батискафа. Позже компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.

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Обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв. Об этом заявили в Береговой охране США. «Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел взрыв, направленный внутрь», — передает CNN информацию охраны. Представители Береговой охраны подтвердили гибель всего экипажа «Титана» и заявили о невозможности обнаружения тел. Ранее сообщалось, что обнаружены обломки батискафа. По словам эксперта-спасателя Дэвида Мирнса, обломки похожи на посадочную раму и заднюю крышку батискафа. Позже компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.
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