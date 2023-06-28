Путин жестко ответил на сожжение Корана в Швеции

Путин: в России неуважение к Корану является преступлением
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Отношения между мусульманами и православными в РФ скрепляют единство народа, заявил Владимир Путин Фото:

В России, в отличие от других стран, неуважение к Корану является преступлением. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение священной книги на площади в Стокгольме.

«В России неуважение к Корану является преступлением в отличие от некоторых других стран», — сказал Путин во время поездки в Дагестан. Его слова приводит РИА Новости. Президент добавил отношения между мусульманами и православными в России скрепляют единство народа.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. URA.RU приводило реакцию мирового сообщества на решение полиции.

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В России, в отличие от других стран, неуважение к Корану является преступлением. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение священной книги на площади в Стокгольме. «В России неуважение к Корану является преступлением в отличие от некоторых других стран», — сказал Путин во время поездки в Дагестан. Его слова приводит РИА Новости. Президент добавил отношения между мусульманами и православными в России скрепляют единство народа. Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. URA.RU приводило реакцию мирового сообщества на решение полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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