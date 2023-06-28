Путин жестко ответил на сожжение Корана в Швеции

В России, в отличие от других стран, неуважение к Корану является преступлением. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на решение полиции Швеции разрешить сожжение священной книги на площади в Стокгольме.
«В России неуважение к Корану является преступлением в отличие от некоторых других стран», — сказал Путин во время поездки в Дагестан. Его слова приводит РИА Новости. Президент добавил отношения между мусульманами и православными в России скрепляют единство народа.
Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила провести акцию сожжения Корана в Стокгольме в праздник Курбан-байрам 28 июня. URA.RU приводило реакцию мирового сообщества на решение полиции.
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