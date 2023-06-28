Соседка опекуна Бобиева, у которой забрали детей, раскрыла подробности жизни семьи. Видео Соседка: опекун пропавшего в Екатеринбурге Далера никогда не скупилась на детей 28 июня 2023 в 23:27 Размер текста - 17 + Опекун 6-летнего Далера Бобиева всегда заботилась о всех детях, заявила ее соседка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Опекун пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова, у которой вечером сотрудники ПДН забрали детей, — заботливая и никогда не скупится покупать что-то детям. Об этом рассказала соседка Наумовой, ее слова передает журналист URA.RU. «Я не ожидала, что у Наумовой заберут детей. Она живет одна с детками. Для них она никогда ничего не жалела, она очень заботливая», — сказала соседка. Ранее женщина заявляла, что проходит потерпевшей стороной в этом деле. По словам соседки, Вероника Наумова недавно устроилась работать в школу. «Кем именно — не знаю», — отметила женщина. Она добавила, что Наумова никогда не устраивала вечеринок. Далер Бобиев пропал в Екатеринбурге 26 июня. Его третьи сутки ищут волонтеры, добровольцы и силовики. Детей опекуна Вероники Наумовой вечером 28 июня сотрудники ПДН забрали из квартиры и увезли. Сама Наумова находится в отделении Следственного комитета в качестве подозреваемой. Вся последняя информация о пропавшем шестилетнем мальчике — в сбойке URA.RU. Опекун пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова, у которой вечером сотрудники ПДН забрали детей, — заботливая и никогда не скупится покупать что-то детям. Об этом рассказала соседка Наумовой, ее слова передает журналист URA.RU. «Я не ожидала, что у Наумовой заберут детей. Она живет одна с детками. Для них она никогда ничего не жалела, она очень заботливая», — сказала соседка. Ранее женщина заявляла, что проходит потерпевшей стороной в этом деле. По словам соседки, Вероника Наумова недавно устроилась работать в школу. «Кем именно — не знаю», — отметила женщина. Она добавила, что Наумова никогда не устраивала вечеринок. Далер Бобиев пропал в Екатеринбурге 26 июня. Его третьи сутки ищут волонтеры, добровольцы и силовики. Детей опекуна Вероники Наумовой вечером 28 июня сотрудники ПДН забрали из квартиры и увезли. Сама Наумова находится в отделении Следственного комитета в качестве подозреваемой. Вся последняя информация о пропавшем шестилетнем мальчике — в сбойке URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям