Моор объяснил необходимость досрочного переподписания программы «Сотрудничество»

Тюменская облдума одобрила продление программы «Сотрудничество» до 2025 года

29 июня 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

16 июня главы юга региона, ХМАО и ЯНАО продлили договор, хотя он действовал до 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Программа «Сотрудничество» была досрочно переподписала из-за особенностей бюджетного планирования. Об этом 29 июня заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании регионального парламента. 16 июня главы юга региона, ХМАО и ЯНАО продлили договор, хотя он действовал до 2025 года. «Переподписание обусловлено исключительно бюджетным планированием. Иначе у нас бы [из трехлетнего бюджетного цикла] выпадал бы 2026 год», — объяснил Моор. Главной сенсацией обновленной программы стало то, что юг региона тоже будет скидываться в общую копилку, хотя раньше финансовую нагрузку несли только северные округа — Моор отметил, что это связано только с изменением федерального законодательства. Суть договора при этом не поменялась. Депутаты Тюменской облдумы единогласно одобрили новую редакцию программы «Сотрудничество» и продление ее до 2035 года.

Программа «Сотрудничество» была досрочно переподписала из-за особенностей бюджетного планирования. Об этом 29 июня заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании регионального парламента. 16 июня главы юга региона, ХМАО и ЯНАО продлили договор, хотя он действовал до 2025 года. «Переподписание обусловлено исключительно бюджетным планированием. Иначе у нас бы [из трехлетнего бюджетного цикла] выпадал бы 2026 год», — объяснил Моор. Главной сенсацией обновленной программы стало то, что юг региона тоже будет скидываться в общую копилку, хотя раньше финансовую нагрузку несли только северные округа — Моор отметил, что это связано только с изменением федерального законодательства. Суть договора при этом не поменялась. Депутаты Тюменской облдумы единогласно одобрили новую редакцию программы «Сотрудничество» и продление ее до 2035 года.