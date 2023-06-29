Моор объяснил необходимость досрочного переподписания программы «Сотрудничество»

Тюменская облдума одобрила продление программы «Сотрудничество» до 2025 года
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
16 июня главы юга региона, ХМАО и ЯНАО продлили договор, хотя он действовал до 2025 года Фото:

Программа «Сотрудничество» была досрочно переподписала из-за особенностей бюджетного планирования. Об этом 29 июня заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании регионального парламента. 16 июня главы юга региона, ХМАО и ЯНАО продлили договор, хотя он действовал до 2025 года.

«Переподписание обусловлено исключительно бюджетным планированием. Иначе у нас бы [из трехлетнего бюджетного цикла] выпадал бы 2026 год», — объяснил Моор.

Главной сенсацией обновленной программы стало то, что юг региона тоже будет скидываться в общую копилку, хотя раньше финансовую нагрузку несли только северные округа — Моор отметил, что это связано только с изменением федерального законодательства. Суть договора при этом не поменялась. Депутаты Тюменской облдумы единогласно одобрили новую редакцию программы «Сотрудничество» и продление ее до 2035 года.

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Программа «Сотрудничество» была досрочно переподписала из-за особенностей бюджетного планирования. Об этом 29 июня заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании регионального парламента. 16 июня главы юга региона, ХМАО и ЯНАО продлили договор, хотя он действовал до 2025 года. «Переподписание обусловлено исключительно бюджетным планированием. Иначе у нас бы [из трехлетнего бюджетного цикла] выпадал бы 2026 год», — объяснил Моор. Главной сенсацией обновленной программы стало то, что юг региона тоже будет скидываться в общую копилку, хотя раньше финансовую нагрузку несли только северные округа — Моор отметил, что это связано только с изменением федерального законодательства. Суть договора при этом не поменялась. Депутаты Тюменской облдумы единогласно одобрили новую редакцию программы «Сотрудничество» и продление ее до 2035 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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