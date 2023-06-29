Свердловские силовики опубликовали видео допроса опекуна погибшего Далера Бобиева

29 июня 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Женщину задержали в ночь на 29 июня Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика На допросе опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова из Екатеринбурга заявила, что ее несправедливо задержали. Видео появилось в telegram-канале Следственного комитета по Свердловской области. «Я считаю, что меня задержали несправедливо», — говорит опекун. Затем ее показания следователь вносит в дело. Опекуна погибшего мальчика Веронику Наумову задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики нашли тело мальчика, о пропаже которого стало известно днем 26 июня. Ребенка нашли в пакете в гараже — недалеко от дома Наумовых. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. URA.RU писало, что рассматривается две версии произошедшего.

На допросе опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова из Екатеринбурга заявила, что ее несправедливо задержали. Видео появилось в telegram-канале Следственного комитета по Свердловской области. «Я считаю, что меня задержали несправедливо», — говорит опекун. Затем ее показания следователь вносит в дело. Опекуна погибшего мальчика Веронику Наумову задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики нашли тело мальчика, о пропаже которого стало известно днем 26 июня. Ребенка нашли в пакете в гараже — недалеко от дома Наумовых. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. URA.RU писало, что рассматривается две версии произошедшего.