Свердловские силовики опубликовали видео допроса опекуна погибшего Далера Бобиева

На допросе опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова из Екатеринбурга заявила, что ее несправедливо задержали. Видео появилось в telegram-канале Следственного комитета по Свердловской области.
«Я считаю, что меня задержали несправедливо», — говорит опекун. Затем ее показания следователь вносит в дело.
Опекуна погибшего мальчика Веронику Наумову задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики нашли тело мальчика, о пропаже которого стало известно днем 26 июня. Ребенка нашли в пакете в гараже — недалеко от дома Наумовых. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. URA.RU писало, что рассматривается две версии произошедшего.
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