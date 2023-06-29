Свердловские силовики опубликовали видео допроса опекуна погибшего Далера Бобиева

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Поиски пропавшего мальчика. Екатеринбург
Женщину задержали в ночь на 29 июня Фото:
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На допросе опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова из Екатеринбурга заявила, что ее несправедливо задержали. Видео появилось в telegram-канале Следственного комитета по Свердловской области.

«Я считаю, что меня задержали несправедливо», — говорит опекун. Затем ее показания следователь вносит в дело.

Опекуна погибшего мальчика Веронику Наумову задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики нашли тело мальчика, о пропаже которого стало известно днем 26 июня. Ребенка нашли в пакете в гараже — недалеко от дома Наумовых. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. URA.RU писало, что рассматривается две версии произошедшего.

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На допросе опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова из Екатеринбурга заявила, что ее несправедливо задержали. Видео появилось в telegram-канале Следственного комитета по Свердловской области. «Я считаю, что меня задержали несправедливо», — говорит опекун. Затем ее показания следователь вносит в дело. Опекуна погибшего мальчика Веронику Наумову задержали в ночь на 29 июня. В это же время силовики нашли тело мальчика, о пропаже которого стало известно днем 26 июня. Ребенка нашли в пакете в гараже — недалеко от дома Наумовых. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. URA.RU писало, что рассматривается две версии произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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