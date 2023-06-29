Первый полет регионального самолета «Ладога» от УзГА намечен на 2024 год

29 июня 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Первый летный образец планируют собрать уже к концу 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый полет турбовинтового регионального самолета «Ладога» намечен на начало 2024 года, говорится в презентации Уральского завода гражданской авиации (УзГА). Серийное производство планируется наладить в 2025 году, добавил начальник отдела продаж воздушных судов УзГА Александр Иванов. «Мы приступили к постройке первого опытного образца, который согласно графику опытно-конструкторских работ должен быть построен до конца этого года. В конце 2024 года мы планируем получить сертификат типа на данное воздушное судно, а в 2025 году уже наладить серийное производство», — цитирует Иванова «Интерфакс». В презентации УзГА говорится о том, что первый полет «Ладоги» намечен на первый квартал 2024 года. Второй летный образец планируется подготовить ко второму кварталу следующего года. До 2031 год на заводе планируется изготовить 140 самолетов «Ладога» Ранее представители УзГА показывали, как будут выглядеть кабина и салон турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога». Специально для сборки самолетов «Ладога» на территории особой экономической зоны «Титановая долина» построили новый цех.

Первый полет турбовинтового регионального самолета «Ладога» намечен на начало 2024 года, говорится в презентации Уральского завода гражданской авиации (УзГА). Серийное производство планируется наладить в 2025 году, добавил начальник отдела продаж воздушных судов УзГА Александр Иванов. «Мы приступили к постройке первого опытного образца, который согласно графику опытно-конструкторских работ должен быть построен до конца этого года. В конце 2024 года мы планируем получить сертификат типа на данное воздушное судно, а в 2025 году уже наладить серийное производство», — цитирует Иванова «Интерфакс». В презентации УзГА говорится о том, что первый полет «Ладоги» намечен на первый квартал 2024 года. Второй летный образец планируется подготовить ко второму кварталу следующего года. До 2031 год на заводе планируется изготовить 140 самолетов «Ладога» Ранее представители УзГА показывали, как будут выглядеть кабина и салон турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 «Ладога». Специально для сборки самолетов «Ладога» на территории особой экономической зоны «Титановая долина» построили новый цех.