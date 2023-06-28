Фракция СР в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы

Фракция партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы 29 июня. Об этом стало известно во время заседания, которое транслировалось онлайн.
Согласно протоколу, в облдуму не пришел лидер фракции Владимир Пискайкин. Также отсутствовал его однопартиец Александр Чепик.
В пресс-службе реготделения СРЗП URA.RU сообщили, что Пискайкин находится в отпуске. Чепик в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что тоже отдыхает. Об отпусках депутаты заранее предупредили руководство облдумы.
На ХХ заседании облдумы депутаты ратифицировали продление программы «Сотрудничество» до 2035 года. Кроме того, парламентарии приняли законопроект о субсидии для семей погибших на СВО, внесенный по инициативе губернатора Александра Моора.
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