Фракция СР в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы

29 июня 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Депутаты Владимир Пискайкин (на фото) и Александр Чепик ушли в отпуск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Фракция партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы 29 июня. Об этом стало известно во время заседания, которое транслировалось онлайн. Согласно протоколу, в облдуму не пришел лидер фракции Владимир Пискайкин. Также отсутствовал его однопартиец Александр Чепик. В пресс-службе реготделения СРЗП URA.RU сообщили, что Пискайкин находится в отпуске. Чепик в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что тоже отдыхает. Об отпусках депутаты заранее предупредили руководство облдумы. На ХХ заседании облдумы депутаты ратифицировали продление программы «Сотрудничество» до 2035 года. Кроме того, парламентарии приняли законопроект о субсидии для семей погибших на СВО, внесенный по инициативе губернатора Александра Моора.

Фракция партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы 29 июня. Об этом стало известно во время заседания, которое транслировалось онлайн. Согласно протоколу, в облдуму не пришел лидер фракции Владимир Пискайкин. Также отсутствовал его однопартиец Александр Чепик. В пресс-службе реготделения СРЗП URA.RU сообщили, что Пискайкин находится в отпуске. Чепик в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что тоже отдыхает. Об отпусках депутаты заранее предупредили руководство облдумы. На ХХ заседании облдумы депутаты ратифицировали продление программы «Сотрудничество» до 2035 года. Кроме того, парламентарии приняли законопроект о субсидии для семей погибших на СВО, внесенный по инициативе губернатора Александра Моора.