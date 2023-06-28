28 июня 2023

Фракция СР в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, пискайкин владимир
Депутаты Владимир Пискайкин (на фото) и Александр Чепик ушли в отпуск Фото:

Фракция партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы 29 июня. Об этом стало известно во время заседания, которое транслировалось онлайн.

Согласно протоколу, в облдуму не пришел лидер фракции Владимир Пискайкин. Также отсутствовал его однопартиец Александр Чепик.

В пресс-службе реготделения СРЗП URA.RU сообщили, что Пискайкин находится в отпуске. Чепик в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что тоже отдыхает. Об отпусках депутаты заранее предупредили руководство облдумы.

На ХХ заседании облдумы депутаты ратифицировали продление программы «Сотрудничество» до 2035 года. Кроме того, парламентарии приняли законопроект о субсидии для семей погибших на СВО, внесенный по инициативе губернатора Александра Моора.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фракция партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) в полном составе пропустила заседание Тюменской облдумы 29 июня. Об этом стало известно во время заседания, которое транслировалось онлайн. Согласно протоколу, в облдуму не пришел лидер фракции Владимир Пискайкин. Также отсутствовал его однопартиец Александр Чепик. В пресс-службе реготделения СРЗП URA.RU сообщили, что Пискайкин находится в отпуске. Чепик в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что тоже отдыхает. Об отпусках депутаты заранее предупредили руководство облдумы. На ХХ заседании облдумы депутаты ратифицировали продление программы «Сотрудничество» до 2035 года. Кроме того, парламентарии приняли законопроект о субсидии для семей погибших на СВО, внесенный по инициативе губернатора Александра Моора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...