Минобороны РФ: в Краматорске уничтожены два генерала ВСУ

29 июня 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Удар был нанесен по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краматорске в ходе удара ВС РФ уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. «В Краматорске уничтожены участвовавшие в совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Противник был уничтожен в ходе удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Уточняется, что генералы участвовали в совещании. Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар высокоточным оружием по пункту размещения бригады ВСУ в Краматорске. Был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады.

В Краматорске в ходе удара ВС РФ уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. «В Краматорске уничтожены участвовавшие в совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Противник был уничтожен в ходе удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Уточняется, что генералы участвовали в совещании. Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар высокоточным оружием по пункту размещения бригады ВСУ в Краматорске. Был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады.