Минобороны РФ: в Краматорске уничтожены два генерала ВСУ

В Краматорске в ходе удара ВС РФ уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
«В Краматорске уничтожены участвовавшие в совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Противник был уничтожен в ходе удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Уточняется, что генералы участвовали в совещании.
Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар высокоточным оружием по пункту размещения бригады ВСУ в Краматорске. Был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады.
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