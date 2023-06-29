Мэр Екатеринбурга раскритиковал опеку из-за смерти Далера Бобиева

Алексей Орлов заявил, что глубоко возмущен гибелью ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что к смерти шестилетнего Далера Бобиева привела халатность сотрудников управления соцполитики по Чкаловскому району. При этом системной проблемы нет, сказал он URA.RU.

По словам Орлова, он глубоко возмущен произошедшим. «Я считаю, что здесь большая вина органов опеки, которые не проследили, насколько ребенку комфортно в [приемной] семье», — отметил мэр. «Если действительно так, что его [Далера] давно нет в живых, а все это время опека, приходя в семью, верила тому, что он находится где-то в гостях, это неправильно. Надо увидеть ребенка, поговорить с ним, насколько ему комфортно жить в этой семье», — считает Орлов.

В целом же, добавил он, министерство соцполитики (опека-именно его полномочия) работает эффективно. «В данном случае это конкретное территориальное подразделение, конкретные люди, которые, я считаю, халатно отнеслись к своей работе. Человеческий фактор. Обычная халатность и разгильдяйство», — сказал мэр. Силовики, с которыми он общался сегодня, такого же мнения, резюмировал Орлов.

О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что ребенок сбежал из дома. Четверо суток малыша искали полторы тысяч человек — волонтеры и правоохранители. А районная администрация по поручению мэрии организовала оперштаб.

Ранним утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже. Выяснилось, что умер он, предположительно, еще в декабре 2022-го. Опекун задержана, ее подозревают в убийстве ребенка. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.