Le Monde: Киев разрушит Евросоюз, если вступит в него

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Никто не осмеливается сказать Украине, что та не вступит в ЕС, заявил дипломат Фото:

Европейские дипломаты не верят в расширение Евросоюза в ближайшее 10 лет. Об этом рассказал один из дипломатов ЕС французскому изданию Le Monde. По его словам, вступление Украины разрушит политический баланс союза.

«Не могу представить новое расширение (Евросоюза — прим. URA.RU) в ближайшее десятилетие. <…> Появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика», — рассказал дипломат. Его слова приводит французское издание в своем материале.

Он уточнил, что структура Евросоюза изменится, если «очень бедная и коррумпированная Украина» вступит в объединение. По его словам, страны ЕС понимают, что присоединение Киева грозит очень серьезными последствиями для союза. Высокопоставленный чиновник добавил, что никто не осмеливается сказать Украине, что та не вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией.

Ранее Дания отказалась снижать требования для вступления Украины в ЕС. В европейском издании EURACTIV писали, что вероятность вступления Киева в объединение в ближайшее время крайне мала. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что Украина не сможет вступить в ЕС без выполнения всех требований. В середине июня сообщалось, что Киев выполнил лишь два условия для вступления из семи.

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Европейские дипломаты не верят в расширение Евросоюза в ближайшее 10 лет. Об этом рассказал один из дипломатов ЕС французскому изданию Le Monde. По его словам, вступление Украины разрушит политический баланс союза. «Не могу представить новое расширение (Евросоюза — прим. URA.RU) в ближайшее десятилетие. <…> Появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика», — рассказал дипломат. Его слова приводит французское издание в своем материале. Он уточнил, что структура Евросоюза изменится, если «очень бедная и коррумпированная Украина» вступит в объединение. По его словам, страны ЕС понимают, что присоединение Киева грозит очень серьезными последствиями для союза. Высокопоставленный чиновник добавил, что никто не осмеливается сказать Украине, что та не вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией. Ранее Дания отказалась снижать требования для вступления Украины в ЕС. В европейском издании EURACTIV писали, что вероятность вступления Киева в объединение в ближайшее время крайне мала. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что Украина не сможет вступить в ЕС без выполнения всех требований. В середине июня сообщалось, что Киев выполнил лишь два условия для вступления из семи.
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