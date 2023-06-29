Le Monde: Киев разрушит Евросоюз, если вступит в него

29 июня 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Никто не осмеливается сказать Украине, что та не вступит в ЕС, заявил дипломат Фото: Официальный сайт президента Украины Европейские дипломаты не верят в расширение Евросоюза в ближайшее 10 лет. Об этом рассказал один из дипломатов ЕС французскому изданию Le Monde. По его словам, вступление Украины разрушит политический баланс союза. «Не могу представить новое расширение (Евросоюза — прим. URA.RU) в ближайшее десятилетие. <…> Появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика», — рассказал дипломат. Его слова приводит французское издание в своем материале . Он уточнил, что структура Евросоюза изменится, если «очень бедная и коррумпированная Украина» вступит в объединение. По его словам, страны ЕС понимают, что присоединение Киева грозит очень серьезными последствиями для союза. Высокопоставленный чиновник добавил, что никто не осмеливается сказать Украине, что та не вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией. Ранее Дания отказалась снижать требования для вступления Украины в ЕС. В европейском издании EURACTIV писали, что вероятность вступления Киева в объединение в ближайшее время крайне мала. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что Украина не сможет вступить в ЕС без выполнения всех требований. В середине июня сообщалось, что Киев выполнил лишь два условия для вступления из семи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские дипломаты не верят в расширение Евросоюза в ближайшее 10 лет. Об этом рассказал один из дипломатов ЕС французскому изданию Le Monde. По его словам, вступление Украины разрушит политический баланс союза. «Не могу представить новое расширение (Евросоюза — прим. URA.RU) в ближайшее десятилетие. <…> Появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как налогообложение или внешняя политика», — рассказал дипломат. Его слова приводит французское издание в своем материале. Он уточнил, что структура Евросоюза изменится, если «очень бедная и коррумпированная Украина» вступит в объединение. По его словам, страны ЕС понимают, что присоединение Киева грозит очень серьезными последствиями для союза. Высокопоставленный чиновник добавил, что никто не осмеливается сказать Украине, что та не вступит в Евросоюз после окончания конфликта с Россией. Ранее Дания отказалась снижать требования для вступления Украины в ЕС. В европейском издании EURACTIV писали, что вероятность вступления Киева в объединение в ближайшее время крайне мала. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что Украина не сможет вступить в ЕС без выполнения всех требований. В середине июня сообщалось, что Киев выполнил лишь два условия для вступления из семи.