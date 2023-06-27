Дания отказалась снижать требования для вступления Украины в ЕС

27 июня 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Украина должна провести все необходимые реформы перед вступлением в ЕС, заявил Ларс Лекке Расмуссен Фото: EPA / TASS Дания выступает за сохранение общих правил и подходов в вопросе о будущем членства Украины в Евросоюзе (ЕС) и не готова уменьшать стандартные требования для Украины, даже если это ускорит процесс вступления. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. «Дания не готова снижать стандартные требования для Украины в процессе вступления в Евросоюз и выступает за сохранение общих правил и подходов», — передает слова Расмуссена издание Avisen Danmark. Он добавил, что было бы очень хорошо расширить ЕС за счет восточных стран, включая Украину, Молдавию и Грузию. Расмуссен отмечает, что если для этих стран не будет четкой европейской перспективы, то они окажутся в сфере интересов России. Однако история показывает, что реформы легче проводить, когда страна только вступает в ЕС, а не после вступления. Поэтому снижение требований для Украины, Молдавии и Грузии может навредить им в будущем, заключил Расмуссен. Ранее депутат Европарламента Иван Синчич заявил, что Украина, вероятно, никогда не вступит в Евросоюз, так как не выполнила большую часть необходимых условий, и конфликт в стране не улучшает ее шансы. Также отмечается, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, так как не выполняет необходимые критерии уже много лет, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дания выступает за сохранение общих правил и подходов в вопросе о будущем членства Украины в Евросоюзе (ЕС) и не готова уменьшать стандартные требования для Украины, даже если это ускорит процесс вступления. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. «Дания не готова снижать стандартные требования для Украины в процессе вступления в Евросоюз и выступает за сохранение общих правил и подходов», — передает слова Расмуссена издание Avisen Danmark. Он добавил, что было бы очень хорошо расширить ЕС за счет восточных стран, включая Украину, Молдавию и Грузию. Расмуссен отмечает, что если для этих стран не будет четкой европейской перспективы, то они окажутся в сфере интересов России. Однако история показывает, что реформы легче проводить, когда страна только вступает в ЕС, а не после вступления. Поэтому снижение требований для Украины, Молдавии и Грузии может навредить им в будущем, заключил Расмуссен. Ранее депутат Европарламента Иван Синчич заявил, что Украина, вероятно, никогда не вступит в Евросоюз, так как не выполнила большую часть необходимых условий, и конфликт в стране не улучшает ее шансы. Также отмечается, что Украина не может быть принята в Европейский Союз, так как не выполняет необходимые критерии уже много лет, передает РАПСИ.