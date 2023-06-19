Reuters: Киев выполнил два условия для вступления в ЕС из семи

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Украина выполнила некоторые условия для вступления в Евросоюз, сообщает Reuters Фото:

Европейский Союз сможет начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение, если та выполнит еще пять условий блока. Об этом сообщили источники в Евросоюзе. Они уточнили, что Киев уже выполнил два условия.

«В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве», — сообщил источник в Евросоюзе, передает европейское издание Reuters. Уточняется, что Украина выполнила условие по реформированию судебной системы и законе о СМИ.

После начала СВО Евросоюз поставил Украине условия для вступления в блок. Среди них: борьба с отмыванием денежных средств, изменение пунктов в законодательстве о национальных меньшинствах и другие. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина сможет вступить в ЕС, если победит в конфликте с Россией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе, передает Life.

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Европейский Союз сможет начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение, если та выполнит еще пять условий блока. Об этом сообщили источники в Евросоюзе. Они уточнили, что Киев уже выполнил два условия. «В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве», — сообщил источник в Евросоюзе, передает европейское издание Reuters. Уточняется, что Украина выполнила условие по реформированию судебной системы и законе о СМИ. После начала СВО Евросоюз поставил Украине условия для вступления в блок. Среди них: борьба с отмыванием денежных средств, изменение пунктов в законодательстве о национальных меньшинствах и другие. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина сможет вступить в ЕС, если победит в конфликте с Россией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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