Reuters: Киев выполнил два условия для вступления в ЕС из семи

19 июня 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Украина выполнила некоторые условия для вступления в Евросоюз, сообщает Reuters Фото: Официальный сайт президента Украины Европейский Союз сможет начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение, если та выполнит еще пять условий блока. Об этом сообщили источники в Евросоюзе. Они уточнили, что Киев уже выполнил два условия. «В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве», — сообщил источник в Евросоюзе, передает европейское издание Reuters . Уточняется, что Украина выполнила условие по реформированию судебной системы и законе о СМИ. После начала СВО Евросоюз поставил Украине условия для вступления в блок. Среди них: борьба с отмыванием денежных средств, изменение пунктов в законодательстве о национальных меньшинствах и другие. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина сможет вступить в ЕС, если победит в конфликте с Россией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе, передает Life .

Европейский Союз сможет начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение, если та выполнит еще пять условий блока. Об этом сообщили источники в Евросоюзе. Они уточнили, что Киев уже выполнил два условия. «В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве», — сообщил источник в Евросоюзе, передает европейское издание Reuters. Уточняется, что Украина выполнила условие по реформированию судебной системы и законе о СМИ. После начала СВО Евросоюз поставил Украине условия для вступления в блок. Среди них: борьба с отмыванием денежных средств, изменение пунктов в законодательстве о национальных меньшинствах и другие. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина сможет вступить в ЕС, если победит в конфликте с Россией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе, передает Life.