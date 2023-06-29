Губернатор Моор остался доволен сотрудничеством с северными соседями

Губернатор Александр Моор: наших артистов встречают очень тепло

29 июня 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Александр Моор оценил ход программы «Культурное сотрудничество» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор остался доволен сотрудничеством с главами ХМАО и ЯНАО в рамках своей пиар-кампании. На протяжении месяца тюменские артисты продвигали губернатора по программе «Культурное сотрудничество» в северных регионах перед выборами. Глава региона дал оценку этой работе. «Наших артистов встречают очень тепло, много восторженных отзывов. Программу „Культурное сотрудничество“ мы запустили вместе с губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодарю Наталью Владимировну Комарову и Дмитрия Андреевича Артюхова за реализацию проекта!» — поделился губернатор в социальных сетях. Концерты в рамках «Культурного сотрудничества уже прошли в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Второй этап программы запустится к середине августа и продлится вплоть до сентябрьских выборов.

Губернатор Александр Моор остался доволен сотрудничеством с главами ХМАО и ЯНАО в рамках своей пиар-кампании. На протяжении месяца тюменские артисты продвигали губернатора по программе «Культурное сотрудничество» в северных регионах перед выборами. Глава региона дал оценку этой работе. «Наших артистов встречают очень тепло, много восторженных отзывов. Программу „Культурное сотрудничество“ мы запустили вместе с губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодарю Наталью Владимировну Комарову и Дмитрия Андреевича Артюхова за реализацию проекта!» — поделился губернатор в социальных сетях. Концерты в рамках «Культурного сотрудничества уже прошли в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Второй этап программы запустится к середине августа и продлится вплоть до сентябрьских выборов.