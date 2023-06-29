Губернатор Моор остался доволен сотрудничеством с северными соседями

Губернатор Александр Моор: наших артистов встречают очень тепло
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75 лет тюменской геологии. Тюмень , моор александр
Александр Моор оценил ход программы «Культурное сотрудничество» Фото:

Губернатор Александр Моор остался доволен сотрудничеством с главами ХМАО и ЯНАО в рамках своей пиар-кампании. На протяжении месяца тюменские артисты продвигали губернатора по программе «Культурное сотрудничество» в северных регионах перед выборами. Глава региона дал оценку этой работе.

«Наших артистов встречают очень тепло, много восторженных отзывов. Программу „Культурное сотрудничество“ мы запустили вместе с губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодарю Наталью Владимировну Комарову и Дмитрия Андреевича Артюхова за реализацию проекта!» — поделился губернатор в социальных сетях.

Концерты в рамках «Культурного сотрудничества уже прошли в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Второй этап программы запустится к середине августа и продлится вплоть до сентябрьских выборов.

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Губернатор Александр Моор остался доволен сотрудничеством с главами ХМАО и ЯНАО в рамках своей пиар-кампании. На протяжении месяца тюменские артисты продвигали губернатора по программе «Культурное сотрудничество» в северных регионах перед выборами. Глава региона дал оценку этой работе. «Наших артистов встречают очень тепло, много восторженных отзывов. Программу „Культурное сотрудничество“ мы запустили вместе с губернаторами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодарю Наталью Владимировну Комарову и Дмитрия Андреевича Артюхова за реализацию проекта!» — поделился губернатор в социальных сетях. Концерты в рамках «Культурного сотрудничества уже прошли в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте, Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Второй этап программы запустится к середине августа и продлится вплоть до сентябрьских выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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