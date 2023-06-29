Люди зажигали свечи на акции, посвященной Далеру Бобиеву Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В Екатеринбурге завершилась акция в память о погибшем шестилетнем Далере Бобиеве, тело которого нашли 29 июня в большом пакете в гараже в Чкаловском районе. На стихийную акцию, по оценкам журналиста URA.RU, пришли несколько сотен человек.

«Люди начинают расходиться, уже темнеет. На акции было несколько сотен человек», — передает корреспондент с места событий.

Акция проходила возле храма Архангела Гавриила, где был развернут штаб по поискам Далера. К дому, где жил мальчик, люди несли цветы и игрушки. Однако позднее их попросили перенести вещи к храму. Там образовался «стихийный мемориал» из игрушек и цветов.

У храма люди ставили свечи. В самом начале батюшка попросил всех пришедших помолиться об упокоении души мальчика. «Это важно для него и нас», — отметил он. Люди в толпе крестились и плакали. Одной девочке стало плохо, она упала. Среди людей оказался врач, он бросился оказывать помощь пострадавшей. Затем ее увезли на скорой.

На стене дома, где жил Далер, люди оставляли послания мальчику. На одном из таких говорится: «солнышко, тебе бы при жизни столько любви увидеть. Прости, что взрослые не все умеют любить. Мы тебя не забудем». На дверях квартиры — тоже много обращений. Правда, они обращены к опекуну Веронике Наумовой и несут негативный посыл.

Акция в память о Далере Бобиеве закончилась минутой молчания. Дату и время похорон активисты пообещали сообщить позднее. Они хотят помочь близким мальчика.

История вокруг шестилетнего мальчика началась с 26 июня. Тогда его опекун сообщила о пропаже ребенка. После этого волонтеры, добровольцы и полицейские начали искать малыша. Спасателям понадобилось трое суток, чтобы найти Далера. Он был найден мертвым в большом пакете в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Опекунша дала силовикам признательные показания. Однако уголовное дело также завели против сотрудников опеки, которые не интересовались жизнью Далера.

К храму Архангела Гавриила также приходили молодые курсанты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В толпе был замечен общественник Дмитрий Чукреев (с телефоном в руках и в полосатой кофте) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люди целый день несли цветы и игрушки к гаражу и дому, где жил Далер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU