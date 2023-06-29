На двери квартиры опекуна погибшего Далера Бобиева расклеили листы со словами «убийца». Фото

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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, подъезд, ориентировка, бобиев далер
Дверь квартиры Вероники Наумовой расклеили листами со словами «убийца» Фото:
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На дверь квартиры опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева расклеили листы со словами «убийца», «стыд и позор» и «поезжай в тюрьму», сообщили в соцсетях. Так свердловчане выразили отношение к Веронике Наумовой, которая является подозреваемой в гибели несовершеннолетнего ребенка.

«Некоторые люди написали на двери квартиры опекуна Далера Бобиева слова „убийца“», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург». Администрация канала призывает граждан не переходить на оскорбления женщины.

Также на стене рядом с дверью написали «спи спокойно, Далер!» и «ты навсегда в нашем сердце». Сейчас у храма Архангела Гавриила проходит акция памяти в честь Далера Бобиева, на которой собралось около тысячи человек. Люди пришли с цветами и игрушками.

Тело Далера Бобиева нашли 29 июня в большом пакете в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Женщина призналась силовикам в совершении преступления. Однако в ходе допроса она пояснила, что мальчик погиб в результате несчастного случая. По ее версии, он утонул в ванне. Сама Наумова задержана по подозрению в причастности к гибели Далера. Вся актуальная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.

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На дверь квартиры опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева расклеили листы со словами «убийца», «стыд и позор» и «поезжай в тюрьму», сообщили в соцсетях. Так свердловчане выразили отношение к Веронике Наумовой, которая является подозреваемой в гибели несовершеннолетнего ребенка. «Некоторые люди написали на двери квартиры опекуна Далера Бобиева слова „убийца“», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург». Администрация канала призывает граждан не переходить на оскорбления женщины. Также на стене рядом с дверью написали «спи спокойно, Далер!» и «ты навсегда в нашем сердце». Сейчас у храма Архангела Гавриила проходит акция памяти в честь Далера Бобиева, на которой собралось около тысячи человек. Люди пришли с цветами и игрушками. Тело Далера Бобиева нашли 29 июня в большом пакете в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Женщина призналась силовикам в совершении преступления. Однако в ходе допроса она пояснила, что мальчик погиб в результате несчастного случая. По ее версии, он утонул в ванне. Сама Наумова задержана по подозрению в причастности к гибели Далера. Вся актуальная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.
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