На двери квартиры опекуна погибшего Далера Бобиева расклеили листы со словами «убийца». Фото

29 июня 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Дверь квартиры Вероники Наумовой расклеили листами со словами «убийца» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика На дверь квартиры опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева расклеили листы со словами «убийца», «стыд и позор» и «поезжай в тюрьму», сообщили в соцсетях. Так свердловчане выразили отношение к Веронике Наумовой, которая является подозреваемой в гибели несовершеннолетнего ребенка. «Некоторые люди написали на двери квартиры опекуна Далера Бобиева слова „убийца“», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург». Администрация канала призывает граждан не переходить на оскорбления женщины. Также на стене рядом с дверью написали «спи спокойно, Далер!» и «ты навсегда в нашем сердце». Сейчас у храма Архангела Гавриила проходит акция памяти в честь Далера Бобиева, на которой собралось около тысячи человек. Люди пришли с цветами и игрушками. Тело Далера Бобиева нашли 29 июня в большом пакете в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Женщина призналась силовикам в совершении преступления. Однако в ходе допроса она пояснила, что мальчик погиб в результате несчастного случая. По ее версии, он утонул в ванне. Сама Наумова задержана по подозрению в причастности к гибели Далера. Вся актуальная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU. Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

На дверь квартиры опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева расклеили листы со словами «убийца», «стыд и позор» и «поезжай в тюрьму», сообщили в соцсетях. Так свердловчане выразили отношение к Веронике Наумовой, которая является подозреваемой в гибели несовершеннолетнего ребенка. «Некоторые люди написали на двери квартиры опекуна Далера Бобиева слова „убийца“», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург». Администрация канала призывает граждан не переходить на оскорбления женщины. Также на стене рядом с дверью написали «спи спокойно, Далер!» и «ты навсегда в нашем сердце». Сейчас у храма Архангела Гавриила проходит акция памяти в честь Далера Бобиева, на которой собралось около тысячи человек. Люди пришли с цветами и игрушками. Тело Далера Бобиева нашли 29 июня в большом пакете в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Женщина призналась силовикам в совершении преступления. Однако в ходе допроса она пояснила, что мальчик погиб в результате несчастного случая. По ее версии, он утонул в ванне. Сама Наумова задержана по подозрению в причастности к гибели Далера. Вся актуальная информация о деле Далера Бобиева — в сбойке URA.RU.