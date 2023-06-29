Всемирный банк предоставил Киеву новый кредит на 1,5 млрд долларов Всемирный банк предоставил Киеву кредит на 1,5 млрд долларов 30 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 + Гарантом финансирования выступило правительство Японии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина получила кредит в размере 1,5 миллиардов долларов на восстановление, гарантом исполнения обязательства выступила Япония. Об этом сообщили в пресс-службе всемирного банка. «Совет директоров всемирного банка принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии», — цитирует заявление пресс-службы всемирного банка ТАСС. Уточняется, что заем направлен на восстановление Украины и смягчение последствий специальной военной операции России. Помощь предоставляется из целевого фонда и входит в пакет международной поддержки Киева. На данный момент Украине передано 37,5 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что всемирный банк планирует выделить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов. Гарантами финансирования выступят Финляндия, Америка и Великобритания. Украина получила кредит в размере 1,5 миллиардов долларов на восстановление, гарантом исполнения обязательства выступила Япония. Об этом сообщили в пресс-службе всемирного банка. «Совет директоров всемирного банка принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии», — цитирует заявление пресс-службы всемирного банка ТАСС. Уточняется, что заем направлен на восстановление Украины и смягчение последствий специальной военной операции России. Помощь предоставляется из целевого фонда и входит в пакет международной поддержки Киева. На данный момент Украине передано 37,5 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что всемирный банк планирует выделить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов. Гарантами финансирования выступят Финляндия, Америка и Великобритания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям