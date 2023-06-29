29 июня 2023

Всемирный банк предоставил Киеву новый кредит на 1,5 млрд долларов

Всемирный банк предоставил Киеву кредит на 1,5 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Гарантом финансирования выступило правительство Японии Фото:

Украина получила кредит в размере 1,5 миллиардов долларов на восстановление, гарантом исполнения обязательства выступила Япония. Об этом сообщили в пресс-службе всемирного банка.

«Совет директоров всемирного банка принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии», — цитирует заявление пресс-службы всемирного банка ТАСС. Уточняется, что заем направлен на восстановление Украины и смягчение последствий специальной военной операции России.

Помощь предоставляется из целевого фонда и входит в пакет международной поддержки Киева. На данный момент Украине передано 37,5 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что всемирный банк планирует выделить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов. Гарантами финансирования выступят Финляндия, Америка и Великобритания.

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Украина получила кредит в размере 1,5 миллиардов долларов на восстановление, гарантом исполнения обязательства выступила Япония. Об этом сообщили в пресс-службе всемирного банка. «Совет директоров всемирного банка принял в четверг решение одобрить предоставление Украине займа на 1,5 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии», — цитирует заявление пресс-службы всемирного банка ТАСС. Уточняется, что заем направлен на восстановление Украины и смягчение последствий специальной военной операции России. Помощь предоставляется из целевого фонда и входит в пакет международной поддержки Киева. На данный момент Украине передано 37,5 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что всемирный банк планирует выделить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере 1,75 миллиарда долларов. Гарантами финансирования выступят Финляндия, Америка и Великобритания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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