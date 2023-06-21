21 июня 2023

Всемирный банк выделит Украине 1,75 млрд долларов на восстановление

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Всемирный банк сообщил о выделение дополнительной поддержи Украине Фото:

Всемирный банк сообщил о выделение дополнительной поддержи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. Об этом сообщила организация.

«Всемирный банк объявил о выделение Украине помощи в размере 1,75 млрд долларов», — говорится в распространенном сообщении банка. Отмечается, что финансирование состоит из кредита Всемирного банка в размере 500 миллионов долларов, гарантированного Соединенным Королевством, гранта в размере 1,25 миллиарда долларов США и гранта в размере 15 миллионов долларов от правительства Финляндии.

Ранее URA.RU писало, что Россия с 24 февраля проводит СВО по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении всего этого времени страны Запада активно поддерживают Киев в денежном плане. Всемирный банк выделил дополнительную помощь Украине на 530 миллиона долларов. Там уточняется, что помощь предоставлена под кредитные гарантии Великобритании и Дании.

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Всемирный банк сообщил о выделение дополнительной поддержи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов. Об этом сообщила организация. «Всемирный банк объявил о выделение Украине помощи в размере 1,75 млрд долларов», — говорится в распространенном сообщении банка. Отмечается, что финансирование состоит из кредита Всемирного банка в размере 500 миллионов долларов, гарантированного Соединенным Королевством, гранта в размере 1,25 миллиарда долларов США и гранта в размере 15 миллионов долларов от правительства Финляндии. Ранее URA.RU писало, что Россия с 24 февраля проводит СВО по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении всего этого времени страны Запада активно поддерживают Киев в денежном плане. Всемирный банк выделил дополнительную помощь Украине на 530 миллиона долларов. Там уточняется, что помощь предоставлена под кредитные гарантии Великобритании и Дании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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