В Екатеринбурге в магазинах «Кировский» выявили нарушения

30 июня 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

В магазинах нашли просроченные продукты Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченные продукты в магазинах «Кировский», выявили нарушения в условиях хранения товаров и еще ряд других замечаний. Владельцу супермаркетов выписали два штрафа на 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ведомстве. «Эпидемиологи проверили магазины „Кировский“ в Екатеринбурге. Там выявлены нарушения обязательных требований в части несоблюдения сроков годности и условий хранения продукции. <…> Владельцу выписаны два штрафа на 50 и 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, у продуктов в магазинах отсутствовали товаросопроводительные документы и маркировка. Также не соблюдены требования к отделке помещений и проведению производственного контроля. Нашлись сотрудники, которые не проходили обязательную вакцинацию. Владельцу выданы рекомендации по устранению нарушений. Продукцию, у которой истек сроки годности, изъяли и уничтожили. Владельцем «Кировского» является уральский бизнесмен Игорь Ковпак. Ранее суд арестовал 50 млн рублей на его счете. А мэрия Екатеринбурга подала в суд на сеть супермаркетов «Кировский»: городские власти хотят изъять магазин ради расширения улицы Татищева. Администрация предлагает Ковпаку 10,6 миллиона рублей, чтобы выкупить площадь в 275 квадратных метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченные продукты в магазинах «Кировский», выявили нарушения в условиях хранения товаров и еще ряд других замечаний. Владельцу супермаркетов выписали два штрафа на 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ведомстве. «Эпидемиологи проверили магазины „Кировский“ в Екатеринбурге. Там выявлены нарушения обязательных требований в части несоблюдения сроков годности и условий хранения продукции. <…> Владельцу выписаны два штрафа на 50 и 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, у продуктов в магазинах отсутствовали товаросопроводительные документы и маркировка. Также не соблюдены требования к отделке помещений и проведению производственного контроля. Нашлись сотрудники, которые не проходили обязательную вакцинацию. Владельцу выданы рекомендации по устранению нарушений. Продукцию, у которой истек сроки годности, изъяли и уничтожили. Владельцем «Кировского» является уральский бизнесмен Игорь Ковпак. Ранее суд арестовал 50 млн рублей на его счете. А мэрия Екатеринбурга подала в суд на сеть супермаркетов «Кировский»: городские власти хотят изъять магазин ради расширения улицы Татищева. Администрация предлагает Ковпаку 10,6 миллиона рублей, чтобы выкупить площадь в 275 квадратных метров.