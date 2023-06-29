Дело осужденных после звонка Путина челябинцев расследовали заново

Экс-депутата гордумы Челябинска Пязока вновь будут судить за обман дольщиков

30 июня 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Андрея Пязока (слева) и Сергея Вегельмана ждет новый процесс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина В Челябинске завершили расследование дела обвиняемых в мошенничестве дела экс-депутат гордумы, учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока и экс-директора фирмы Сергея Вегельмана. Об этом сообщили URA.RU 30 июня в региональном управлении СКР. Они уже были осуждены после звонка президента Владимира Путина одной из обманутых дольщиц компании Пязока, но приговор отменили в апелляционной инстанции. «По данным следствия, обвиняемые в 2014—2017 годах похитили более 2 млрд рублей средств дольщиков и не выполнили обязательства по передаче им жилых домов микрорайона „Lake City“. Следователями СК РФ по уголовному делу проделан значительный объем работы: проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены и признаны потерпевшими более 1500 граждан, а также допрошены более 200 свидетелей. Дело направлено в суд», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что в ходе расследования был возмещен ущерб в размере 197 млн рублей. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых еще на 53 млн рублей. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. Расследование в отношении Пязока начали еще в 2017 году, но активизировали его после того, как одной из дольщиц позвонил и пообещал разобраться лично Путин. Через месяц Пязока задержали. До суда он частично погасил ущерб дольщикам, а его стройки завершили уже другие компании. Затем приговор отменили в областном суде, и СКР «перезапустил» расследование. Уже в январе 2023 года в отношении Пязока возбудили еще одно уголовное дело по факту налоговых махинаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске завершили расследование дела обвиняемых в мошенничестве дела экс-депутат гордумы, учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока и экс-директора фирмы Сергея Вегельмана. Об этом сообщили URA.RU 30 июня в региональном управлении СКР. Они уже были осуждены после звонка президента Владимира Путина одной из обманутых дольщиц компании Пязока, но приговор отменили в апелляционной инстанции. «По данным следствия, обвиняемые в 2014—2017 годах похитили более 2 млрд рублей средств дольщиков и не выполнили обязательства по передаче им жилых домов микрорайона „Lake City“. Следователями СК РФ по уголовному делу проделан значительный объем работы: проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены и признаны потерпевшими более 1500 граждан, а также допрошены более 200 свидетелей. Дело направлено в суд», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что в ходе расследования был возмещен ущерб в размере 197 млн рублей. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых еще на 53 млн рублей. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. Расследование в отношении Пязока начали еще в 2017 году, но активизировали его после того, как одной из дольщиц позвонил и пообещал разобраться лично Путин. Через месяц Пязока задержали. До суда он частично погасил ущерб дольщикам, а его стройки завершили уже другие компании. Затем приговор отменили в областном суде, и СКР «перезапустил» расследование. Уже в январе 2023 года в отношении Пязока возбудили еще одно уголовное дело по факту налоговых махинаций.