31 августа 2022

СКР возобновил дело челябинца, осужденного после звонка Путина. Скрин

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, пязок андрей
Андрея Пязока пытаются привлечь к ответственности за обман дольщиков уже несколько лет Фото:
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Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела владельца челябинской фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана. Они были осуждены после звонка президента Владимира Путина одной из обманутых дольщиц компании Пязока, но приговор отменил суд при апелляционном рассмотрении.

«Уважаемые дольщики, получено уведомление о возобновлении предварительного следствия по нашему уголовному делу. Если кто забыл, год назад суд приговорил Пязока и Вегельмана к 2 и 1,5 годам колонии-поселения соответственно, но в законную силу приговор так и не вступил. Данное уведомление означает новый виток в деле и надежду на справедливое наказан, — говорится в сообщении в группе «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» во «ВКонтакте».

Фирма Пязока строила жилые дома в микрорайоне Чурилово в Челябинске и в 16-м микрорайоне в Кургане. Но дольщики так и не смогли въехать в свои квартиры в 2016 году, как было предусмотрено договором. По версии следствия, Пязок вывел их деньги в другие фирмы. В 2017 году в отношении Пязока начали расследование, активизировали его после того, как Владимир Путин позвонил одной из дольщиц и пообещал разобраться. Через месяц Пязока задержали.

Центральный районный суд Челябинска приговорил Пязока и Вегальмана к сроку в колонии-поселении. Но приговор 21 февраля этого года был отменен областным судом, материалы дела вернули в прокуратуру для устранения нарушений.

Следствие по делу установлено до 1 октября 2022 года
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Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела владельца челябинской фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана. Они были осуждены после звонка президента Владимира Путина одной из обманутых дольщиц компании Пязока, но приговор отменил суд при апелляционном рассмотрении. «Уважаемые дольщики, получено уведомление о возобновлении предварительного следствия по нашему уголовному делу. Если кто забыл, год назад суд приговорил Пязока и Вегельмана к 2 и 1,5 годам колонии-поселения соответственно, но в законную силу приговор так и не вступил. Данное уведомление означает новый виток в деле и надежду на справедливое наказан, — говорится в сообщении в группе «Инициативная группа Чурилово Лейк Сити» во «ВКонтакте». Фирма Пязока строила жилые дома в микрорайоне Чурилово в Челябинске и в 16-м микрорайоне в Кургане. Но дольщики так и не смогли въехать в свои квартиры в 2016 году, как было предусмотрено договором. По версии следствия, Пязок вывел их деньги в другие фирмы. В 2017 году в отношении Пязока начали расследование, активизировали его после того, как Владимир Путин позвонил одной из дольщиц и пообещал разобраться. Через месяц Пязока задержали. Центральный районный суд Челябинска приговорил Пязока и Вегальмана к сроку в колонии-поселении. Но приговор 21 февраля этого года был отменен областным судом, материалы дела вернули в прокуратуру для устранения нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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