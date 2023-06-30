В соцсетях нашли способ пользоваться Tinder после ухода сервиса из РФ

Shot: Tinder доступен в РФ с использованием VPN
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, телефон, айфон, iphone, tinder, знакомства, тиндер
Сервисы VPN помогут использовать приложение Tinder в России, пишет Shot Фото:

Обнаружен способ продолжать использовать приложение Tinder после его прекращения работы в России. Пользователи сообщают, что с использованием VPN Тиндер все еще доступен в стране.

«Tinder с VPN все еще работает в России», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в приложении появилось новое определение геолокации на экране — «недалеко».

Ранее компания Match Group сообщила, что популярный сервис онлайн-знакомств Tinder завершил свою работу на территории России. Начиная с 30 июня, пользователи больше не смогут войти в свои аккаунты, а также все платные подписки перестали автоматически продлеваться. Представители компании подтвердили эту информацию, добавляя, что данная мера распространяется только на Россию.

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Обнаружен способ продолжать использовать приложение Tinder после его прекращения работы в России. Пользователи сообщают, что с использованием VPN Тиндер все еще доступен в стране. «Tinder с VPN все еще работает в России», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в приложении появилось новое определение геолокации на экране — «недалеко». Ранее компания Match Group сообщила, что популярный сервис онлайн-знакомств Tinder завершил свою работу на территории России. Начиная с 30 июня, пользователи больше не смогут войти в свои аккаунты, а также все платные подписки перестали автоматически продлеваться. Представители компании подтвердили эту информацию, добавляя, что данная мера распространяется только на Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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