В соцсетях нашли способ пользоваться Tinder после ухода сервиса из РФ

Shot: Tinder доступен в РФ с использованием VPN

30 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Сервисы VPN помогут использовать приложение Tinder в России, пишет Shot Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Обнаружен способ продолжать использовать приложение Tinder после его прекращения работы в России. Пользователи сообщают, что с использованием VPN Тиндер все еще доступен в стране. «Tinder с VPN все еще работает в России», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в приложении появилось новое определение геолокации на экране — «недалеко». Ранее компания Match Group сообщила, что популярный сервис онлайн-знакомств Tinder завершил свою работу на территории России. Начиная с 30 июня, пользователи больше не смогут войти в свои аккаунты, а также все платные подписки перестали автоматически продлеваться. Представители компании подтвердили эту информацию, добавляя, что данная мера распространяется только на Россию.

Обнаружен способ продолжать использовать приложение Tinder после его прекращения работы в России. Пользователи сообщают, что с использованием VPN Тиндер все еще доступен в стране. «Tinder с VPN все еще работает в России», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в приложении появилось новое определение геолокации на экране — «недалеко». Ранее компания Match Group сообщила, что популярный сервис онлайн-знакомств Tinder завершил свою работу на территории России. Начиная с 30 июня, пользователи больше не смогут войти в свои аккаунты, а также все платные подписки перестали автоматически продлеваться. Представители компании подтвердили эту информацию, добавляя, что данная мера распространяется только на Россию.