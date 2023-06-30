В соцсетях нашли способ пользоваться Tinder после ухода сервиса из РФ

Обнаружен способ продолжать использовать приложение Tinder после его прекращения работы в России. Пользователи сообщают, что с использованием VPN Тиндер все еще доступен в стране.
«Tinder с VPN все еще работает в России», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в приложении появилось новое определение геолокации на экране — «недалеко».
Ранее компания Match Group сообщила, что популярный сервис онлайн-знакомств Tinder завершил свою работу на территории России. Начиная с 30 июня, пользователи больше не смогут войти в свои аккаунты, а также все платные подписки перестали автоматически продлеваться. Представители компании подтвердили эту информацию, добавляя, что данная мера распространяется только на Россию.
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