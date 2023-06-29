Дело экс-мэра челябинского города отправили в суд

Областная прокуратура направила в суд дело экс-мэра Катав-Ивановска Норко

30 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Дело на экс-мэра Катав-Ивановска передали в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело экс-главы Катав-Ивановска (Челябинская область) Ивана Норко отправили в суд. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, прокурор также предъявил заявление о возмещении суммы причиненного ущерба. «В Катав-Ивановске бывший глава городского поселения ответит в суде за присвоение денежных средств. Прокурором предъявлено исковое заявление о возмещении суммы причиненного ущерба», — отметили в надзорном ведомстве. Следователи установили, что бывший глава в 2017—2020 годах совершил хищение 250 тысяч рублей. Экс-чиновник издал распоряжение о выплате себе премий. Уволенный руководитель знал при этом, что премирование главы поселения нормативно-правовыми актами не предусмотрено. Процесс состоится в Катав-Ивановском горсуде. Представители судебной власти рассмотрят дело по существу. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Полномочия главы истекли в марте 2022 года. Попытка повторно избраться на пост окончилась провалом. Предшественника Норко Алексея Бисярина также обвиняли в незаконном присвоении премий.

Уголовное дело экс-главы Катав-Ивановска (Челябинская область) Ивана Норко отправили в суд. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, прокурор также предъявил заявление о возмещении суммы причиненного ущерба. «В Катав-Ивановске бывший глава городского поселения ответит в суде за присвоение денежных средств. Прокурором предъявлено исковое заявление о возмещении суммы причиненного ущерба», — отметили в надзорном ведомстве. Следователи установили, что бывший глава в 2017—2020 годах совершил хищение 250 тысяч рублей. Экс-чиновник издал распоряжение о выплате себе премий. Уволенный руководитель знал при этом, что премирование главы поселения нормативно-правовыми актами не предусмотрено. Процесс состоится в Катав-Ивановском горсуде. Представители судебной власти рассмотрят дело по существу. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Полномочия главы истекли в марте 2022 года. Попытка повторно избраться на пост окончилась провалом. Предшественника Норко Алексея Бисярина также обвиняли в незаконном присвоении премий.