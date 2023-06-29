29 июня 2023

Дело экс-мэра челябинского города отправили в суд

Областная прокуратура направила в суд дело экс-мэра Катав-Ивановска Норко
© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Дело на экс-мэра Катав-Ивановска передали в суд Фото:

Уголовное дело экс-главы Катав-Ивановска (Челябинская область) Ивана Норко отправили в суд. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, прокурор также предъявил заявление о возмещении суммы причиненного ущерба.

«В Катав-Ивановске бывший глава городского поселения ответит в суде за присвоение денежных средств. Прокурором предъявлено исковое заявление о возмещении суммы причиненного ущерба», — отметили в надзорном ведомстве.

Следователи установили, что бывший глава в 2017—2020 годах совершил хищение 250 тысяч рублей. Экс-чиновник издал распоряжение о выплате себе премий. Уволенный руководитель знал при этом, что премирование главы поселения нормативно-правовыми актами не предусмотрено.

Процесс состоится в Катав-Ивановском горсуде. Представители судебной власти рассмотрят дело по существу. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону.

Полномочия главы истекли в марте 2022 года. Попытка повторно избраться на пост окончилась провалом. Предшественника Норко Алексея Бисярина также обвиняли в незаконном присвоении премий.

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Уголовное дело экс-главы Катав-Ивановска (Челябинская область) Ивана Норко отправили в суд. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, прокурор также предъявил заявление о возмещении суммы причиненного ущерба. «В Катав-Ивановске бывший глава городского поселения ответит в суде за присвоение денежных средств. Прокурором предъявлено исковое заявление о возмещении суммы причиненного ущерба», — отметили в надзорном ведомстве. Следователи установили, что бывший глава в 2017—2020 годах совершил хищение 250 тысяч рублей. Экс-чиновник издал распоряжение о выплате себе премий. Уволенный руководитель знал при этом, что премирование главы поселения нормативно-правовыми актами не предусмотрено. Процесс состоится в Катав-Ивановском горсуде. Представители судебной власти рассмотрят дело по существу. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. Полномочия главы истекли в марте 2022 года. Попытка повторно избраться на пост окончилась провалом. Предшественника Норко Алексея Бисярина также обвиняли в незаконном присвоении премий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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