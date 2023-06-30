Голикова заявила об историческом минимуме безработицы в РФ

Уровень безработицы в России снизился до рекордного минимума в 3,2%. Такую статистику приводит вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Уровень безработицы по методологии МОТ в мае обновил исторический минимум — 3,2%. При этом численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 516 тысячи человек, что на 48 тысяч меньше, чем в начале года», — приводятся слова Голиковой на
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент РФ Владимир Путин также заявлял о самой низкой безработице в истории России. На 16 июня ее уровень составлял 3,3%. Инфляция в 2,9%, по словам президента, также близка к историческому минимуму. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что она стала самой низкой в Европе.
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