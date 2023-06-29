29 июня 2023

Курганцы помогли спецназовцам с маскировкой на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы передали спецназовцам маскировочные сети Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские предприниматели подарили бойцам спецназа, участвующим в зоне спецоперации, десятки маскировочных сетей. Об этом сообщается в группе «Народный Фронт» в соцсети «ВКонтакте».

«К нам они обратились за помощью в приобретении маскировочных сетей бойцы отряда спецназначения „Гром“. Они регулярно совершенствуют свои навыки, чтобы выполнять боевые задачи. Для этого нужно хорошее снаряжение. Мы нашли неравнодушных предпринимателей в лице ООО „АрТа“, которые на свои средства закупили 20 масксетей. Они помогут ребятам скрыться от глаз противника и обезопасить себя», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти совместно с Народным Фронтом отправили в зону спецоперацию в Донбасс четыре автомобиля УАЗ. Кроме того в груз для военных вошли генераторы, инструменты и дополнительные колеса.

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Курганские предприниматели подарили бойцам спецназа, участвующим в зоне спецоперации, десятки маскировочных сетей. Об этом сообщается в группе «Народный Фронт» в соцсети «ВКонтакте». «К нам они обратились за помощью в приобретении маскировочных сетей бойцы отряда спецназначения „Гром“. Они регулярно совершенствуют свои навыки, чтобы выполнять боевые задачи. Для этого нужно хорошее снаряжение. Мы нашли неравнодушных предпринимателей в лице ООО „АрТа“, которые на свои средства закупили 20 масксетей. Они помогут ребятам скрыться от глаз противника и обезопасить себя», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские власти совместно с Народным Фронтом отправили в зону спецоперацию в Донбасс четыре автомобиля УАЗ. Кроме того в груз для военных вошли генераторы, инструменты и дополнительные колеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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