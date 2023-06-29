Курганцы помогли спецназовцам с маскировкой на фронте. Видео

30 июня 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Курганцы передали спецназовцам маскировочные сети Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские предприниматели подарили бойцам спецназа, участвующим в зоне спецоперации, десятки маскировочных сетей. Об этом сообщается в группе «Народный Фронт» в соцсети «ВКонтакте». «К нам они обратились за помощью в приобретении маскировочных сетей бойцы отряда спецназначения „Гром“. Они регулярно совершенствуют свои навыки, чтобы выполнять боевые задачи. Для этого нужно хорошее снаряжение. Мы нашли неравнодушных предпринимателей в лице ООО „АрТа“, которые на свои средства закупили 20 масксетей. Они помогут ребятам скрыться от глаз противника и обезопасить себя», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские власти совместно с Народным Фронтом отправили в зону спецоперацию в Донбасс четыре автомобиля УАЗ. Кроме того в груз для военных вошли генераторы, инструменты и дополнительные колеса.

Курганские предприниматели подарили бойцам спецназа, участвующим в зоне спецоперации, десятки маскировочных сетей. Об этом сообщается в группе «Народный Фронт» в соцсети «ВКонтакте». «К нам они обратились за помощью в приобретении маскировочных сетей бойцы отряда спецназначения „Гром“. Они регулярно совершенствуют свои навыки, чтобы выполнять боевые задачи. Для этого нужно хорошее снаряжение. Мы нашли неравнодушных предпринимателей в лице ООО „АрТа“, которые на свои средства закупили 20 масксетей. Они помогут ребятам скрыться от глаз противника и обезопасить себя», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские власти совместно с Народным Фронтом отправили в зону спецоперацию в Донбасс четыре автомобиля УАЗ. Кроме того в груз для военных вошли генераторы, инструменты и дополнительные колеса.