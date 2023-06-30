Варшава придумала ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси Премьер Польши Моравецкий заявил о намерении разместить в стране ядерное оружие США 30 июня 2023 в 18:24 Размер текста - 17 + Польша хочет разместить ядерное вооружение США на своей территории, сказал Матеуш Моравецкий Фото: Анна Майорова © URA.RU Польша планирует разместить у себя тактическое ядерное оружие США. Такие меры были приняты в связи с размещением российского вооружения в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС. Ранее главы министерств обороны РФ и Белоруссии договорились о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что часть вооружений уже доставлена в республику. Западные СМИ начали писать, что НАТО может ответить Москве размещением ядерного оружия в восточных странах Североатлантического альянса. Польша планирует разместить у себя тактическое ядерное оружие США. Такие меры были приняты в связи с размещением российского вооружения в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС. Ранее главы министерств обороны РФ и Белоруссии договорились о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что часть вооружений уже доставлена в республику. Западные СМИ начали писать, что НАТО может ответить Москве размещением ядерного оружия в восточных странах Североатлантического альянса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям