Варшава придумала ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Премьер Польши Моравецкий заявил о намерении разместить в стране ядерное оружие США
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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, поле, зрк, цветы, природа, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Польша хочет разместить ядерное вооружение США на своей территории, сказал Матеуш Моравецкий Фото:

Польша планирует разместить у себя тактическое ядерное оружие США. Такие меры были приняты в связи с размещением российского вооружения в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.

Ранее главы министерств обороны РФ и Белоруссии договорились о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что часть вооружений уже доставлена в республику. Западные СМИ начали писать, что НАТО может ответить Москве размещением ядерного оружия в восточных странах Североатлантического альянса.

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Польша планирует разместить у себя тактическое ядерное оружие США. Такие меры были приняты в связи с размещением российского вооружения в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС. Ранее главы министерств обороны РФ и Белоруссии договорились о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что часть вооружений уже доставлена в республику. Западные СМИ начали писать, что НАТО может ответить Москве размещением ядерного оружия в восточных странах Североатлантического альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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