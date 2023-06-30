Варшава придумала ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Польша планирует разместить у себя тактическое ядерное оружие США. Такие меры были приняты в связи с размещением российского вооружения в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.
Ранее главы министерств обороны РФ и Белоруссии договорились о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. Позже президент России Владимир Путин сообщил, что часть вооружений уже доставлена в республику. Западные СМИ начали писать, что НАТО может ответить Москве размещением ядерного оружия в восточных странах Североатлантического альянса.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.