Bloomberg: НАТО может ответить Путину за ядерное сдерживание Запада

16 июня 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

НАТО должна разместить ядерное оружие в Восточной Европе, написали в Bloomberg Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО должна будет ответить президенту России Владимиру Путину из-за его намерения сдержать Запад, разместив ядерное оружие в Белоруссии. В качестве ответа США нужно расположить свои боеголовки в восточных странах альянса, написали в Bloomberg. «Если Путин сейчас разместит ядерное оружие в Беларуси, Америка должна переместить часть своих боеголовок в восточные страны НАТО, которые чувствуют наибольшую угрозу. То есть в Польшу и страны Балтии», — указали в материале . Ранее Россия и Белоруссия договорились о размещении нестратегического ядерного оружия на территории республики для ядерного сдерживания Запада. Позже Путин сообщил, что вооружение будет размещено на белорусской земле 7—8 июля после подготовки необходимых сооружений. 16 июня, во время Петербургского международного экономического форума российский лидер сказал, что Россия уже передала часть ядерных зарядов Минску.

НАТО должна будет ответить президенту России Владимиру Путину из-за его намерения сдержать Запад, разместив ядерное оружие в Белоруссии. В качестве ответа США нужно расположить свои боеголовки в восточных странах альянса, написали в Bloomberg. «Если Путин сейчас разместит ядерное оружие в Беларуси, Америка должна переместить часть своих боеголовок в восточные страны НАТО, которые чувствуют наибольшую угрозу. То есть в Польшу и страны Балтии», — указали в материале. Ранее Россия и Белоруссия договорились о размещении нестратегического ядерного оружия на территории республики для ядерного сдерживания Запада. Позже Путин сообщил, что вооружение будет размещено на белорусской земле 7—8 июля после подготовки необходимых сооружений. 16 июня, во время Петербургского международного экономического форума российский лидер сказал, что Россия уже передала часть ядерных зарядов Минску.