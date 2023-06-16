Bloomberg: НАТО может ответить Путину за ядерное сдерживание Запада

НАТО должна будет ответить президенту России Владимиру Путину из-за его намерения сдержать Запад, разместив ядерное оружие в Белоруссии. В качестве ответа США нужно расположить свои боеголовки в восточных странах альянса, написали в Bloomberg.
«Если Путин сейчас разместит ядерное оружие в Беларуси, Америка должна переместить часть своих боеголовок в восточные страны НАТО, которые чувствуют наибольшую угрозу. То есть в Польшу и страны Балтии», — указали в
Ранее Россия и Белоруссия договорились о размещении нестратегического ядерного оружия на территории республики для ядерного сдерживания Запада. Позже Путин сообщил, что вооружение будет размещено на белорусской земле 7—8 июля после подготовки необходимых сооружений. 16 июня, во время Петербургского международного экономического форума российский лидер сказал, что Россия уже передала часть ядерных зарядов Минску.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.