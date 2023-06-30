Куйвашев принял решение об отмене режима ЧС в Свердловской области

С 1 июля 2023 года в Свердловской области отменят режим ЧС

30 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

С 1 июля в Свердловской области отменят режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах Свердловской области с 1 июля 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Структуры, входящие в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, переходят на штатный режим работы с 1 июля. Особый противопожарный режим продолжит действовать на Среднем Урале до 6 июля», — сказано в сообщении. При особом противопожарном режиме в регионе стоит запрет на посещение лесов. Несмотря на это, разрешено посещать особо охраняемые природные территории по оборудованным маршрутам. К таким территория относятся: Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской и лесные парки Екатеринбурга. Из-за бушующих пожаров в Свердловской области 5 мая ввели режим ЧС. Сильные возгорания в регионе начались с 14 апреля. По данным «Авиалесоохраны», 30 июня на Среднем Урале действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах Свердловской области с 1 июля 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Структуры, входящие в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, переходят на штатный режим работы с 1 июля. Особый противопожарный режим продолжит действовать на Среднем Урале до 6 июля», — сказано в сообщении. При особом противопожарном режиме в регионе стоит запрет на посещение лесов. Несмотря на это, разрешено посещать особо охраняемые природные территории по оборудованным маршрутам. К таким территория относятся: Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской и лесные парки Екатеринбурга. Из-за бушующих пожаров в Свердловской области 5 мая ввели режим ЧС. Сильные возгорания в регионе начались с 14 апреля. По данным «Авиалесоохраны», 30 июня на Среднем Урале действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров.