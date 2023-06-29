29 июня 2023

В Свердловской области увеличилось количество лесных пожаров

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, пожар, пень, горит, открытый огонь
На Среднем Урале горит более 100 гектаров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области продолжают действовать 11 природных пожаров на площади более 100 гектаров. Еще 29 июня насчитывалось 10 пожаров в лесах Среднего Урала. Об этом рассказали в пресс-службе «Авиалесоохраны».

«В Свердловской области 30 июня 2023 года действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров», — следует из информации «Авиалесоохраны». Вчера (29 июня) в регионе зафиксировали 10 возгораний на площади 40 гектаров.

Особый противопожарный режим действует в 57 субъектах России. Режим ЧС объявлен в семи субъектах России.

Ранее URA.RU писало, что в Гаринском и Сосьвинском районах из-за грозы возникли пожары. Общая площадь возгораний — 1,5 гектара.

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В Свердловской области продолжают действовать 11 природных пожаров на площади более 100 гектаров. Еще 29 июня насчитывалось 10 пожаров в лесах Среднего Урала. Об этом рассказали в пресс-службе «Авиалесоохраны». «В Свердловской области 30 июня 2023 года действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров», — следует из информации «Авиалесоохраны». Вчера (29 июня) в регионе зафиксировали 10 возгораний на площади 40 гектаров. Особый противопожарный режим действует в 57 субъектах России. Режим ЧС объявлен в семи субъектах России. Ранее URA.RU писало, что в Гаринском и Сосьвинском районах из-за грозы возникли пожары. Общая площадь возгораний — 1,5 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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