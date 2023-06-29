В Свердловской области увеличилось количество лесных пожаров 30 июня 2023 в 12:13 Размер текста - 17 + На Среднем Урале горит более 100 гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области продолжают действовать 11 природных пожаров на площади более 100 гектаров. Еще 29 июня насчитывалось 10 пожаров в лесах Среднего Урала. Об этом рассказали в пресс-службе «Авиалесоохраны». «В Свердловской области 30 июня 2023 года действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров», — следует из информации «Авиалесоохраны». Вчера (29 июня) в регионе зафиксировали 10 возгораний на площади 40 гектаров. Особый противопожарный режим действует в 57 субъектах России. Режим ЧС объявлен в семи субъектах России. Ранее URA.RU писало, что в Гаринском и Сосьвинском районах из-за грозы возникли пожары. Общая площадь возгораний — 1,5 гектара. В Свердловской области продолжают действовать 11 природных пожаров на площади более 100 гектаров. Еще 29 июня насчитывалось 10 пожаров в лесах Среднего Урала. Об этом рассказали в пресс-службе «Авиалесоохраны». «В Свердловской области 30 июня 2023 года действуют 11 природных пожаров, общей площадью 113 гектаров», — следует из информации «Авиалесоохраны». Вчера (29 июня) в регионе зафиксировали 10 возгораний на площади 40 гектаров. Особый противопожарный режим действует в 57 субъектах России. Режим ЧС объявлен в семи субъектах России. Ранее URA.RU писало, что в Гаринском и Сосьвинском районах из-за грозы возникли пожары. Общая площадь возгораний — 1,5 гектара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям