30 июня 2023
29 июня 2023

В ХМАО закрываются салоны бытовой техники «Связной»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, связной
В Югре закрываются магазины «Связного» Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе закрываются магазины сети бытовой техники «Связной». Об этом URA.RU рассказали представители торговых центров, где находились точки продаж.

«Они [магазин „Связной“] закрыты сегодня», — сообщили в торговом центре «Аура» в Сургуте. В нижневартовском ТЦ «Подсолнух», где до недавнего времени оставался последний в городе магазин сети, также уточнили, что точка продаж перестала работать.

На официальном сайте «Связного» нет доступных открытых магазинов по региону. URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что магазины «Связного» начали закрывать и других регионах России. А до этого ритейлер заявил о банкротстве.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе закрываются магазины сети бытовой техники «Связной». Об этом URA.RU рассказали представители торговых центров, где находились точки продаж. «Они [магазин „Связной“] закрыты сегодня», — сообщили в торговом центре «Аура» в Сургуте. В нижневартовском ТЦ «Подсолнух», где до недавнего времени оставался последний в городе магазин сети, также уточнили, что точка продаж перестала работать. На официальном сайте «Связного» нет доступных открытых магазинов по региону. URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что магазины «Связного» начали закрывать и других регионах России. А до этого ритейлер заявил о банкротстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...