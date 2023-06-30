В ХМАО закрываются салоны бытовой техники «Связной»

В Ханты-Мансийском автономном округе закрываются магазины сети бытовой техники «Связной». Об этом URA.RU рассказали представители торговых центров, где находились точки продаж.
«Они [магазин „Связной“] закрыты сегодня», — сообщили в торговом центре «Аура» в Сургуте. В нижневартовском ТЦ «Подсолнух», где до недавнего времени оставался последний в городе магазин сети, также уточнили, что точка продаж перестала работать.
На официальном сайте «Связного» нет доступных открытых магазинов по региону. URA.RU направило запрос в пресс-центр компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что магазины «Связного» начали закрывать и других регионах России. А до этого ритейлер заявил о банкротстве.
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